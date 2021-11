Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pierwszy temat odnośnie posiadania dzieci podjęli już po dwóch tygodniach znajomości! Nawet ich znajomi są zachwyceni uczuciem, które ich połączyło i bardzo szybko wieszczą im powiększenie rodziny. Podczas niewinnej rozmowy na temat najbliższych miesięcy, przyjaciel Anety powiedział:

Może już będzie w ciąży. Nie wiadomo. Bliźniaczej.

Aneta do tematu podeszła bardzo entuzjastycznie. Nie uwierzycie jednak, jakie podejście do maluchów ma Robert!

Wygląda na to, że Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odnaleźli w programie prawdziwą miłość. Do swojego programowego małżeństwa podeszli bardzo dojrzale. Mogą liczyć na siebie w trudnych momentach, a uczestnik już nie raz zaimponował swojej nowopoznanej żonie. Podczas pierwszych wspólnych dwóch tygodni, mogli przekonać się jak wygląda ich wzajemna codzienność. Aneta spędziła kilka dni u Roberta w Strzelnii, a potem on odwiedził ją w Warszawie. Kiedy ona wychodziła do pracy, on starał się pomagać jej w domu i zajmował się m. in. naprawami.

Przez całe życie to ja byłam tą złotą rączką także przecudownie jest męża złotą rączkę. Cudna sprawa, że jest ktoś taki - mówiła zachwycona Aneta.

Aneta i Robert rozczulają widzów, którzy obserwują ich codzienność. Uczestnik rozpieszcza swoją żonę i dba, aby w jego towarzystwie czuła się dobrze. Pracują na to nawet takie małe gesty, jak możliwość wyboru smaku pizzy, którą zjedzą razem:

Jeśli chodzi o pizzę, nie staram się konkurować, niech ona będzie na pierwszym miejscu. Wiadomo i ważne, żebym ja był na drugim

Zachowanie Roberta postanowiła skomentować nawet ekspertka Magdalena Chorzewska, która przyznała, że wiele kobiet marzy o kimś tak wyjątkowym jak on:

Patrząc na Roberta, to absolutnie nie jest uległy facet. On wie, czego chce i potrafi dostosować się do sytuacji. Nie walczy dla zasady. Jemu też jest w tym dobrze, kiedy jego żonie jest dobrze. To jest fajna postawa faceta. Większość kobiet marzy o takim facecie, który z nimi nie walczy a słucha ich potrzeb i mówi: "OK, zróbmy tak jak ty chcesz, żeby też tobie było przyjemnie".

Robert niemalże natychmiastowo odnalazł się nie tylko w towarzystwie Anety ale również jej rodziny. Jej najbliżsi oraz przyjaciele niemalże od razu ciepło go przyjęli:

Robert wkupił się już w rodzinę, jakby od lat z nami był

Niezwykłą relację zakochanych widzą nie tylko oni sami ale również ich przyjaciele. Przyznali przed kamerami, że Aneta jest radosna i bardzo odżyła odkąd spędza czas z Robertem. Swoją mini rocznicę, ponieważ dwa tygodnie po ślubie, świętowali ze znajomymi Anety. Przy stole wywiązał się temat wspólnych wakacji. Uczestniczka przyznała, że niczego nie planuje, bo nie wie, jak potoczą się ich najbliższe dni, na co jej przyjaciel dodał:

- Może już będzie w ciąży. Nie wiadomo. Bliźniaczej.

- Wujek prawi - śmiał się Robert

- U nas możliwe, bo przecież tyle bliźniaków w mojej rodzinie. Moja mama bliźniaczka, u babci bliźniaki. Non stop, a dziewczyny nie urodziły. Na kogoś padnie w końcu. Także będziemy mieli co robić - zwróciła się już bezpośrednio do Roberta Aneta

I to nie był jedyny raz, kiedy Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podjęli temat wspólnych dzieci. Uczestniczka zaobserwowała przez okno, że jej znajoma zostawia dzieci u rodziny i cieszy się z dnia wolnego. Patrząc na to, zapowiedziała mężowi, że gdy zostanie mamą, też będzie potrzebowała resetu od maluchów:

- Też się będę cieszyła. Będę cię zostawiała

- Dzisiaj się tak mówi ale będą dzieci to będzie zupełnie inaczej wydaje mi się.

- Myślisz, że tak popłynę?

- Tak widzę po znajomych wokół, że tak to działa.

- Ja mówię, że pewnego dnia będą chciała chociaż na chwilę uciec

- No to na pewno, przecież to jest normalne i zrozumiałe, taki mały resecik.

Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznał, że jak już pojawią się dzieci to będą dla obojga rodziców najważniejsze. Myślicie, że zakochani zdecydują się na założenie rodziny?

Plotki o ciąży Anety ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawiają się odkąd wyjechała na wakacje. Fani twierdzą, że uczestniczka specjalnie dodaje takie zdjęcia, by zakryć zaokrąglający się brzuszek. Aneta z cierpliwością znosi ciągłe domysły fanów, a dodatkowo nie ukrywa, że w przyszłości z radością chciała by zostać mamą. Jednak czy spekulacje fanów o ciąży, przepowiednia przyjaciela z dzisiejszego odcinka i domysły że Aneta była na wakacjach z Robertem połączą się w jedną całość?! To byłby z pewnością niesamowity zwrot akcji i zbieg okoliczności! Na razie jednak z niecierpliwością czekamy na wielki finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i trzymamy kciuki za miłość Anety i Roberta.