Anita z 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała wpis, w którym odniosła się do castingów do nowej edycji eksperymentu i dała przy tym kilka cennych rad dla przyszłych uczestników!

Anita Szydłowska to jedna z najbardziej lubianych bohaterek "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Piękna blondynka znalazła miłość w programie i do dziś jest w szczęśliwym związku z Adrianem, z którym doczekała się już dwójki dzieci! Anita niezwykle dojrzale podeszła do eksperymentu i choć na początku nie była w stu procentach zadowolona z wyboru ekspertów, to jednak dała szansę temu związkowi. Jak widać, opłacało się zaufać i dać sobie chwilę na bliższe poznanie partnera!

Jaka jest zatem recepta na to, aby więcej uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogło cieszyć się pięknym związkiem, tak jak Anita i Adrian? Uczestniczka 3. edycji eksperymentu postanowiła udzielić kilku rad nowym bohaterom programu! Sprawdźcie szczegóły!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita daje rady przyszłym uczestnikom programu!

Anita z 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma grono fanów, które chętnie śledzi jej losy za pośrednictwem Instagrama. Piękna i zawsze uśmiechnięta tancerka podbiła ich serca swoją skromnością i pozytywnym nastawieniem do świata i życia. I czyżby właśnie ten optymizm pomógł jej w stworzeniu szczęśliwej relacji z Adrianem?

Przy okazji ogłoszenia startu castingów do 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", Anita postanowiła udzielić przyszłym uczestnikom kilku rad, które jej zdaniem mogą się przydać podczas udziału w eksperymencie!

Anita na początku swojego wpisu poprosiła fanów, aby spróbowali się wczuć w rolę uczestników biorących udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Jak się okazało, bohaterowie eksperymentu muszą się zderzyć z wieloma skrajnymi emocjami.

- Ruszyły castingi do 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Bardzo często dostaję pytanie, czy było warto? Oczywiście z dzisiejszej perspektywy tak, ale czy zastanawialiście się, jak byście sami się zachowali, gdyby Wasz dobrany partner/partnerka nie spełniali Waszych oczekiwań? Gdyby okazało się, że nie ma chemii, a co więcej, nie ma też chęci z drugiej strony? Czy mielibyście chęć za wszelką cenę walczyć o związek? A może stać się po prostu neutralnymi znajomymi? - zaczęła swój wpis Anita.

W dalszej części swojego wpisu Anita opowiedziała, jak ona podeszła do udziału w programie i do poznawania Adriana. Wyjaśniła też, co jej zdaniem jest najważniejsze, aby związek powstały dzięki eksperymentowi, mógł się udać!

- Ja idąc do tego programu nie wiedziałam, czy znajdę miłość, ale wiedziałam, że nie odrzucę kogoś z błahego powodu i będę starała się poznać go na tyle żeby wiedzieć, dlaczego eksperci dobrali nas w parę. Miałam też w głowie to, że przez cały czas chciałabym okazywać tej drugiej osobie szacunek, starać się go poznać i dać mu szansę oraz nawet jeżeli nie będzie chemii, pozostać w przyjacielskich stosunkach. Otwartość na innego człowieka, ciekawość, brak zbyt dużych oczekiwań, ale pozytywne myśli, to chyba pierwsze, co mogłabym poradzić - dodała Anita.

Kto jak kto, ale Anita najlepiej wie, jak podejść do eksperymentu! A Wy, zgadzacie się z jej radami?