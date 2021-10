Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są sobą zauroczeni od samego początku. Na ślubnym kobiercu kradli sobie nieśmiałe spojrzenia i uśmiechy, ale już następnego dnia nie bali się, być blisko siebie i zachowywać się, jak zakochane w sobie małżeństwo. Nic więc dziwnego, że widzowie szczerze parze kibicują i liczą, że ta relacja przetrwała. Czy tak się właśnie stało? Fani mają dowód!

"Ślub od pierwszego wejrzenia" Aneta i Robert są razem? Zdjęcia z wakacji zdradziły tę parę!

Widzowie byli zachwyceni uczestnikami 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od samego początku. Sympatię oglądających szybko jednak zweryfikowały pierwsze odcinki ślubnego show. Kasia i Paweł to zdecydowanie najbardziej kontrowersyjna para tego sezonu, ponieważ, fani zauważają, dziwne i niezbyt dobrze wróżące na przyszłość zachowania Kasi. Z kolei Julia i Tomasz, choć bardzo się starają, jeszcze nie odnaleźli wspólnego języka, a brak chemii między tą parą może okazać się problemem nie do przeskoczenia. W przypadku Anety i Roberta sytuacja jednak układa się bardziej niż pomyślnie. Spontaniczna bliskość, dużo czułości i widoczne zauroczenie to elementy, z których para codziennie tworzy swoje małżeństwo. Ten idealny obrazek może się jednak niedługo zakończyć, bo para będzie musiała wrócić z pięknej podróży poślubnej do codzienności. Widzowie zastanawiają się, czy ta relacja to przetrwa i wygląda na to, że tak właśnie będzie. Skąd możemy być pewni? Parę zdradziła jedna rzecz!

Screen/Player.pl

Zarówno Robert jak i Aneta są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Oczywiście żadne z nich nie zdradza szczegółów dotyczących swojego życia uczuciowego, jednak spostrzegawczym fanom nie umknie nic! Aneta, która chętnie pokazuje swoją codzienność, pochwaliła się zdjęciami z wakacji. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała zdjęcia z egzotycznego kraju. Słońce, palmy, biały wręcz piasek... Aneta oprócz samej siebie nie pokazywała nikogo na zdjęciach. Skąd więc wiadomo, że wyjechała ze swoim mężem?

anetczajkowska/Instagram

Otóż Robert odkąd Aneta zaczęła dzielić się zdjęciami z wakacji na swoim Instagramie, milczy. Uczestnik, który tak chętnie pokazuje swoją codzienność, przestał publikować relacje. Jego ostatnie zdjęcie na InstaStory obrazowało wizytę na siłowni, jednak po tej fotografii Robert nie opublikował nic więcej, mimo że minęła już doba. Czy to oznacza, że Robert i Aneta są razem na wakacjach? Czy to tylko przypadek? Choć obie opcje są możliwe, fani doszukują się w tej zbieżności dowodu na to, że małżeństwo przetrwało. Jak myślicie, mają rację?