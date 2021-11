"Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert są razem? Fani znaleźli kolejne dowody 

Aneta i Robert to najbardziej zgodne małżeństwo 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ostatnie zachowanie uczestnika zaskoczyło nawet Magdalenę Chorzewską, która określiła go mianem "mężczyzny, o którym marzą kobiety". Sama Aneta nawet nie ukrywa swojego szczęścia i nie ma pojęcia, jak Robertowi udało się tak szybko "zburzyć mur", który wokół siebie zbudowała. Widzowie nie mają wątpliwości, że ich związek przetrwał po programie, a uczestniczka właśnie dała im kolejny dowód na słuszność tej tezy! Też zwróciliście na to uwagę?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kolejny dowód na małżeństwo Anety i Roberta po programie?

Aneta i Robert to ulubieńcy widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Im samym, podczas eksperymentalnego miesiąca, który właśnie mamy okazję obserwować, trudno było uwierzyć, że zostali dopasowani do siebie tak dobrze. Po powrocie z romantycznej podróży poślubnej, w mieszkaniu Roberta czekała na nich niespodzianka od rodziny. Aneta była wzruszona, że bliscy jej męża traktują ją już jak członka rodziny. Podobnie było, gdy to Robert pierwszy raz pojawił się w stronach Anety. W ostatnim odcinku uczestniczka przyznała:

Robert wkupił się już w rodzinę, jakby od lat z nami był

Przyjaciele Anety przyznali przed kamerą, że już dawno nie widzieli jej takiej radosnej. Wspominali także jej poprzednie randki, z których uczestniczka przychodziła średnio zadowolona. Dopiero relacja z Robertem zupełnie ją odmieniła. Przyjaciel Anety pozwolił sobie nawet na niewinny żart na temat założenia rodziny. W ostatnim czasie Aneta dostaje sporo pytań na temat ciąży. Internauci doszukują się w dodawanych przez nią zdjęciach ciążowego brzuszka. Niedawno postanowiła się nawet odnieść do tych spekulacji. Dowodów na przetrwanie jej małżeństwa z Robertem, widzowie doszukiwali się także na jej zdjęciach z wakacji. Niektórzy sugerują, że dostrzegli nawet jego odbicie w okularach. Czyżby Aneta właśnie dała fanom kolejny dowód na to, że związek z Robertem przetrwał? Powoli zbliżamy się do finału 6. sezonu, a co za tym idzie, ruszają przygotowania na 7. edycji. Aneta w oczekiwaniu na kolejny odcinek ze swoim udziałem, zachęciła internautów do zgłoszeń do nadchodzącego sezonu.

Instagram @anetczajkowska

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Paweł poruszył temat Kasi. Napisał o spoilerach

Czyżby to była delikatna sugestia, że nie żałuje udziału w ślubnym show, ponieważ jej małżeństwo z Robertem przetrwało eksperymentalny miesiąc? Na tę chwilę, obserwując to jak rozwija się relacja Anety i Roberta w programie trudno byłoby sobie wyobrazić inny finał. Póki co ten duet nie miał żadnego poważniejszego kryzysu w odróżnieniu od Kasi i Pawła, którzy mają problem z przełamaniem dystansu oraz Julii i Tomka, gdzie kością niezgody jest wygląd uczestniczki.

Screen/Player.pl

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert będą mieć dziecko? Przyjaciel mówi o ciąży

Na razie Aneta i Robert nie odpowiadają na pytania fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o swój wspólny związek i nie dają im żadnych bezpośrednich dowodów na to, że mają kontakt. Czujne oko widzów, jednak nie przeoczy żadnych szczegółów. Na jednym ze zdjęć dopatrzyli się nawet śladu po świeżo ściągniętej przez Anetę obrączce. Kto zaskoczy widzów ostateczną decyzją odnośnie kontynuowania lub przerwania małżeństwa? Tego dowiemy się podczas finału "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już 14 grudnia.