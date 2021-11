Ślub od pierwszego wejrzenia": Produkcja przez przypadek zdradziła, które pary przetrwały?! Fani: "wysypali się"

Szósta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powoli zbliża się do końca. Program jednak w dalszym ciągu cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów, więc nic dziwnego, że producenci poszukują już kandydatów do kolejnej edycji. Kilka dni temu na oficjalnym Facebooku show pojawiło się wideo, zachęcające do wysłania zgłoszenia do eksperymentu. I to właśnie ten materiał tak zaintrygował fanów! Czy to, co możemy na nim zobaczyć świadczy o tym, że dwie pary z obecnej edycji pozostały w małżeństwie? Tak przynajmniej uważają niektórzy fani! Sprawdźcie szczegóły.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Fani są już pewni, które pary pozostały w małżeństwie?

Już tylko kilka odcinków dzieli nas od wielkiego finału 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W połowie grudnia dowiemy się, które pary zdecydują się kontynuować swoje małżeństwo. Na ten moment fani pokładają największe nadzieje w związku Anety i Roberta, którzy od początku są ze sobą bardzo szczęśliwi i świetnie są ze sobą dogadują. Z kolei u pozostałych dwóch par sytuacja nie jest już tak klarowna - Kasia i Paweł niemalże od początku zmagają się z kryzysami, które wynikają głównie z zachowania Kasi. Napięta atmosfera ostatnio zrodziła się również u Julii i Tomasza, po tym jak chłopak otwarcie mówił swoje uwagi na temat wyglądu żony. Ale czy eksperyment jeszcze nas zaskoczy? Fani mają takie przeczucia!

Mat. prasowe, Ślub od pierwszego wejrzenia

A wszystko przez materiał wideo, który pojawił się na oficjalnym Facebooku "Ślubu od pierwszego wejrzenia", z którego dowiadujemy się o castingu do kolejnej edycji. Możemy na nim zobaczyć cztery pary - Anitę i Adriana oraz Agnieszkę i Wojtka, którzy do dziś tworzą szczęśliwe małżeństwa, a także Anetę i Roberta oraz Kasię i Pawła z obecnej edycji. To właśnie ten szczegół zdaniem fanów może sugerować, że nie tylko Aneta i Robert powiedzą "tak" podczas finału eksperymentu, ale także... Kasia i Paweł!

Fani napisali swoje spostrzeżenia w komentarzach pod materiałem wideo.

- Czyli już wiemy, że Aneta i Robert oraz Kasia i Paweł pozostali w związku Zwróćcie uwagę, że w czołówce pokazują tylko Anitę i Adriana oraz Agnieszkę i Wojtka z poprzednich edycji (pary, które nadal są razem) I dwie nowe pary. Może się mylę, ale czołówka chyba o czymś świadczy... - Zauważyliście, że w telewizji leci info o castingu do kolejnej edycji i są tam Agnieszka z Wojtkiem, Anita z Adrianem, ale też Kasia z Pawłem i Aneta z Robertem? Czy to znaczy, że im się udało? Kiedyś tam byli jeszcze Oliwia z Łukaszem, dopóki nie ogłosili, że się rozstają. - Rzeczywiście, ciekawe czemu pokazane są tylko te pary - Może się wysypali - piszą fani.

Myślicie, że rzeczywiście coś może być na rzeczy, czy jednak spekulacje fanów są przesadzone? No cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać na finał 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", aby się o tym przekonać!