Choć ta historia brzmi jak filmu, to jednak wydarzyła się naprawdę. Paweł Olejnik, uczestnik 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w programie został mężem Kasi, jednak jak wiadomo małżeństwo tej dwójki niestety nie było udane i zakończyło się rozstaniem. Los jednak sprawił, że udział w programie przyczynił się do tego, że Paweł naprawdę znalazł miłość życia - uczestnik eksperymentu związał się bowiem z kuzynką swojej żony, Klaudią.

Choć para jest ze sobą bardzo szczęśliwa, to jednak na początku ich wspólnej drogi miała pod górkę. Wszystko przez to, że ich rodziny nie zareagowały zbyt entuzjastycznie na ich związek. W szczególności rodzina Klaudii dość krytycznie podchodziła do ich relacji. Zobaczcie, co na ten temat zdradził Paweł w jednym z wywiadów.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Początki związku Pawła z kuzynką Kasi nie należały do najłatwiejszych

Tak zaskakującej historii związanej z uczestnikami "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jeszcze nie było. Wszyscy fani, którzy śledzili 6. edycję programu na pewno doskonale pamiętają, że związek Kasi i Pawła od początku miał więcej upadków, niż wzlotów. Głównie wynikało to z zachowania Kasi, która po początkowym zachwycie mężem, szybko się zdystansowała i zmieniła o nim zdanie. Kolejne tygodnie ich małżeństwa to był prawdziwy rollercoaster emocji i choć para podczas ostatniego spotkania z ekspertami postanowiła kontynuować swój związek, to jednak po niespełna miesiącu zdecydowała się na rozwód. Związek z Kasią pozwolił jednak Pawłowi odnaleźć miłość swojego życia, bo po programie chłopak związał się z kuzynką żony!

Klaudia, nowa miłość Pawła, była gościem na jego weselu z Kasią. Choć wtedy Klaudia i Paweł nie mieli okazji aby ze sobą porozmawiać, to jednak gdy małżeństwo pary z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" się rozpadło, kuzynka Kasi postanowiła napisać do Pawła. Tak zaczęła się ich znajomość i wielka miłość tej dwójki. Jak się jednak okazało, początki ich związku nie należały do najłatwiejszych, bo ich rodziny podchodziły do ich relacji dość sceptycznie.

Paweł w rozmowie z dziennikarką "cozatydzien.tvn.pl" wyjawił, że jego rodzina była zszokowana gdy dowiedziała się, jakie relacje łączą Kasię i Klaudię. Z kolei najbliżsi nowej partnerki Pawła byli nawet źli, że Klaudia i Paweł zdecydowali się być ze sobą.

- Na samym początku moja rodzina była w szoku, jak dowiedziała się, co łączy Klaudię i Kasię. Jednak już podczas pierwszego wspólnego spotkania zauważyli, że jesteśmy szczęśliwi i potrafimy się cieszyć swoją obecnością. Co do rodziny Klaudii, to wszyscy byli w szoku. Byli trochę źli, że się spotykamy ze sobą. "Jak to, przecież on jest mężem Kasi. Tak się nie robi" – powiedział Paweł dla "cozatydzien.tvn.pl".

Na szczęście teraz, gdy opadły pierwsze emocje i gdy rodziny Pawła i Klaudii zauważyły, że ta dwójka jest ze sobą bardzo szczęśliwa, wszyscy zaczęli im kibicować.

- Wyjaśniłem wszystkim, że związek z Kasią to była pomyłka. Powinienem rozstać się z nią dużo wcześniej. Z Klaudią nie robimy nic złego. Zgłosiłem się do programu, aby znaleźć miłość i do tego dążyłem. Skoro Kasi nie odpowiadałem jako mąż, trudno, trzeba żyć dalej. Takie wyjaśnienie wszystkich uspokoiło i również życzą nam szczęścia i miłości - dodał Paweł.

My oczywiście również życzymy wszystkiego dobrego Pawłowi i Klaudii i trzymamy mocno kciuki za ich szczęście!