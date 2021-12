"Ślub od pierwszego wejrzenia": Paweł pokazał swoją ukochaną! "Ktoś dla mnie bliski"

Związek Kasi i Pawła ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to już przeszłość? Co się dzieje u jednej z par najnowszego sezonu programu TVN? Uczestniczka hitu stacji opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia, a internauci zwrócili uwagę na bardzo ważny szczegół. Sprawdźcie, co zdaniem fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" może być dowodem na rozstanie Kasi i Pawła! Kasia i Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już nie są razem? Kasia i Paweł biorą udział w ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Niestety, chociaż początkowo wydawało się, że uczestnicy są zadowoleni z decyzji ekspertów, którzy połączyli ich w parę, to w ostatnich odcinkach programu okazało się, że Kasia zaczyna mieć wątpliwości i wyraźnie oddala się od swojego męża. Kasia m.in. mówiła mężowi, że nie wyobraża sobie teraz żadnej bliskości, a później miała żal, że Paweł nie stara się do niej zbliżyć. Zachowanie Kasi nie podoba się fanom "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy ostro ją krytykują i porównują do Igi z poprzedniej edycji programu. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga komentuje nowy sezon programu! Broni Kasię? Dziś z pewnością wszyscy fani hitu TVN zastanawiają się, jak potoczyły się losy Kasi i Pawła oraz czy ich małżeństwo przetrwało. Tego dowiemy się dopiero w ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ale internauci już teraz zwrócili uwagę na coś, co może świadczyć o rozstaniu Kasi i Pawła! Kasia opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia, na których pokazuje swoje stylizacje, a fani zauważyli, że nie nosi obrączki. - O czyli po małżeństwie...Brak obręczy- napisał jeden z internautów. Pozostali internauci...