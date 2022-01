"Ślub od pierwszego wejrzenia": Paweł zdradził, jak poznał swoją ukochaną! To dzięki Kasi!

Kasia i Paweł z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to para, która w programie przeżywa najwięcej kryzysowych sytuacji. W minionym odcinku programu znów byliśmy świadkami kolejnego spięcia pomiędzy małżonkami, a jakby tego było mało, oliwy do ognia dolała jeszcze niespodziewana wizyta... mamy Kasi. Choć dziewczyna była lekko zakłopotana całą sytuacją, to jednak nie odmówiła mamie dłuższego spotkania, przez co jej rozmowa z Pawłem znowu zeszła na dalszy plan. Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są w szoku i obawiają się, że relacje Kasi z mamą, źle wpłyną na jej związek z Pawłem. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci piszą wprost, że ich zdaniem "nieodcięta pępowina", nie przyniesie nic dobrego. Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia rozstała się z Pawłem i wróciła do byłego partnera?! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia w ogniu krytyki fanów! Związek Kasi i Pawła z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaczął się idealnie - obydwoje byli sobą zachwyceni i już pierwszego dnia znajomości, nie szczędzili sobie czułości, a nawet namiętnych pocałunków. Jednak zmienne zachowania Kasi szybko zgasiły tę relację - dziewczyna zaczęła się wycofywać, a nawet podczas podróży poślubnej powiedziała Pawłowi wprost, że nie pociąga jej fizycznie . W ich małżeństwie w końcu pojawiło się tak wiele negatywnych emocji, że niezbędna była pomoc eksperta. To właśnie podczas spotkania Kasi i Pawła z Piotrem Mosakiem wyszedł na jaw kolejny problem. Jak się okazało, dziewczyna przez ciągłe telefony do mamy, których potrafi wykonać nawet 20 dziennie , nie ma już czasu na to, aby zająć się mężem. W minionym odcinku...