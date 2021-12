Paweł i Kasia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowili się rozwieść. Tuż po finale uczestnik przyznał, że w teorii wciąż jednak są małżeństwem, ponieważ Kasia nie odbierała pozwów rozwodowych, które do niej wysyłał. Jak potoczyły się jego losy po rozstaniu z programową żoną? Paweł opublikował w sieci wymowny wpis, w którym wyznał... Jak to mówią koniec jednego może być początkiem czegoś nowego 😀 Co miał na myśli? Czyżby jego serce było już zajęte? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Paweł znalazł nową miłość? Związek Kasi i Pawła ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to już przeszłość. W finałowym odcinku 6. edycji dowiedzieliśmy się, że uczestnicy zdecydowali się na rozwód. Kasia stwierdziła, że nie jest jeszcze gotowa na związek, a "mężczyźni ją denerwują". Paweł przyznał, że tuż po finałowym spotkaniu z ekspertami, gdy zdecydowali, że jeszcze dają sobie szansę, Kasia postanowiła, że będą mieszkać osobno, a ze swoim mężem woli randkować. Ostatecznie taki układ nie miał racji bytu, a ich relacja nie miała szczęśliwego zakończenia. Po emisji finału "Ślubu od pierwszego wejrzenia", Paweł opublikował obszerny wpis, w którym opisał swoje emocje związane z udziałem w programie oraz z relacjami z Kasią. Przyznał, że wciąż nie mają jeszcze rozwodu, ponieważ Kasia nie odbierała pierwszych pozwów rozwodowych, które do niej wysyłał. Jednocześnie zdementował plotki na temat alimentów , których miała wymagać od niego programowa żona. Stanął również w obronie jej mamy, która po jednym z odcinków, również została oschle oceniona przez widzów programu. W komentarzach zwracacie bardzo często uwagę, że byłem ślepy nie...