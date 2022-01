"Ślub od pierwszego wejrzenia 6" Kasia gorzko podsumowuje 2021 rok: "Trzeba być ostrożnym"

Kasia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała post, w którym opisała swoje doświadczenia z 2021 roku. Za uczestniczką niełatwy czas. Jej małżeństwo nie przetrwało miłosnego eksperymentu, a dziewczyna musiała mierzyć się z potężnym hejtem widzów. Dodatkowo, okazało się, że jest chora. Uczestniczka jednak pogodnie patrzy w przyszłość, choć przyznaje, że rok 2021 był dla niej bardzo ciężki. W swojej wypowiedzi nawiązuje nawet do Pawła:

- Ktoś musi odejść z naszego życia i serca, żeby zrobiło się miejsce dla kogoś innego - pisze Kasia na Instagramie.

Czy to oznacza, że Kasia jest już gotowa na nową miłość?

Fani pocieszają Kasię ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Kasia w 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie znalazła miłości. Choć na początku jej mąż bardzo przypadł jej do gustu, to już kilka dni później zaczęła się wycofywać z tej relacji i tak już niestety zostało do końca. Mimo że oboje próbowali zbudować swój związek, ostatecznie zdecydowali się na rozwód. Fani na samym początku darzyli Kasię ogromną sympatią. Wszystko zmieniły kolejne odcinki, w których uczestniczka była bardzo krytykowana za swoje zachowania wobec męża. Charyzmatyczna brunetka musiała poradzić sobie z niemałym hejtem. Oliwy do ognia dodały plotki o rzekomych alimentach, których miała żądać od Pawła po zakończeniu show. Były mąż szybko jednak zdementował te pogłoski, prosząc, by fani nie oczerniali jego byłej żony.

Jeszcze w programie wyszło na jaw, że Kasia jest poważnie chora i musi leczyć się farmakologicznie. Nic więc dziwnego, że wpis, który opublikowała uczestniczka, by podsumować rok 2021, był dość gorzki:

- Czego nauczył mnie ten rok? Tego, że nic nie dzieje się przypadkiem. Spotykamy odpowiednich ludzi, w odpowiednim czasie. Ktoś musi odejść z naszego życia i serca, żeby zrobiło się miejsce dla kogoś innego. Czas weryfikuje to, co jest dla nas ważne. Weryfikuje też ludzi. Osoby, którym na nas zależy zawsze znajdą sposób, żeby być obok - cytuje słowa Aleksandry Steć, Kasia.

Uczestniczka dodaje także, że nie chce nosić w sobie żalu za to, co ją spotkało:

-Trzeba być ostrożnym, ale nie zamykać się na świat. Nie ma sensu nosić w sobie żalu, czasem trzeba wszystko zostawić i iść dalej. Trzeba wybaczać, ale nie bać się jednocześnie odejść od tego co jest toksyczne - cytuje dalej Kasia i dodaje: -Życie to jeden wielki chaos. Mimo że staramy się nad nim zapanować, to wciąż jesteśmy jego częścią. A w tym całym chaosie najważniejsze jest, żeby mieć kogoś, kto będzie ciepłą przystanią, w której będziemy mogli się schować przede wszystkim tym, co jest dla nas zbyt trudne - zakańcza swój cytata Kasia.

Te ostatnie zdania dały do myślenia fanom. Niektórzy uznali, że oznaczają, iż Kasia znalazła już miłość, a może raczej mówi tutaj o swoim przyjacielu? W końcu Kasia przyznała ostatnio, że wciąż jest singielką. Uczestniczka nie zapomniała podziękować internautom, od których otrzymuje wsparcie i dobre słowo:

- DZIĘKUJĘ Wam, że jesteście ze mną ❤

To był ciężki rok, ale mam nadzieje ze następny będzie już tylko piękny!

Wszystkiego dobrego w nadchodzącym 2022 !!! 🍾🍾🍾🥂

Fani zareagowali na słowa Kasi bardzo emocjonalnie. Większość osób oczywiście zgadza się ze słowami uczestniczki i zapewnia ją o swoim wsparciu. Dla Kasi ostatni rok naprawdę nie był najłatwiejszy i internauci doskonale o tym wiedzą.

- Głową do góry musi być lepiej !!!😍 - Pięknie powiedziane 😍😍❤️ wszystkiego najlepszego na ten nowy 2022 rok dla Ciebie Kasiu 😍❤️🥳🎉🎊🍾 - oby ten rok był dla Ciebie łaskawszy i mam nadzieję, że otworzyłaś oczy na rzeczywistość 😉 powodzenia - dodaje kolejna fanka z lekkim przekąsem.

Fani jak widać, wciąż mają żal do Kasi o pewne jej zachowania w programie. Tymczasem po zakończeniu emisji i podczas wielu wywiadów, których uczestniczka udzieliła, zawsze jest bardzo pozytywnie odbierana. Kasia bardzo cieszy się z nowego związku Pawła i jak sama przyznała, z nadzieją czeka na prawdziwą miłość.