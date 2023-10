Zarówno dla Izabeli z 5. edycji show, jak i dla Kamila z ostatniego, 7. sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" społeczny eksperyment TVN zakończył się fiaskiem. Sympatycy programu mają jednak nadzieję, że tych dwoje poszło w ślady Laury i Karola z 5. odsłony i stworzyło relację pomimo iż eksperci upatrywali u ich boku kogoś zupełnie innego. Plotki o zażyłości uczestników jeszcze bardziej podsyciły ich wspólne zdjęcia. Czy Izabela Juszczak i Kamil Borkowski ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są parą? Kamil postanowił zabrać głos w sprawie.

Izabela Juszczak i Kamil Borkowski ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są parą? Kamil odpowiedział!

Choć dla kilku uczestników udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" okazał się strzałem w dziesiątkę, a zapoczątkowane w matrymonialnym show małżeństwa do dziś tworzą szczęśliwe związki, to nie da się ukryć, że dla większości zaaranżowane relacje były jedynie wielkim zawodem. Jedno jest jednak pewne - niezależnie od tego, czy pary postanowiły się rozwieść czy nie, program stał się dla nich prawdziwą trampoliną do sławy. Przekonała się o tym m.in. Izabela Juszczak, która w zaledwie kilka tygodni wyrosła na wpływową instagramową influcerkę, która ochoczo chwali się w sieci swoją codziennością. Niedawno w mediach społecznościowych pojawiły się jej wspólne zdjęcia z uczestnikiem innej edycji, a w sieci zawrzało. Sympatycy produkcji od razu zaczęli się zastanawiać, czy Izabela i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są parą?

Piękna blondynka nie zdecydowała się skomentować plotek. Głos w sprawie zajął jednak Kamil, który w rozmowie z portalem cozatydzien.pl zdradził, czy łączy ich coś więcej, niż tylko przyjaźń.

- Teraz po weselu, na którym byłem, pojawiła się informacja, że mam romans z Izą. Myślę, że ludzie na siłę próbują znaleźć sensację, ponieważ ja jestem wolny, Iza i Iga są wolne i każdy szuka w nas jakiejś relacji - zaczął Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nawiązując do wcześniejszych doniesień o jego zażyłości z Igą Śmiechowicz.

Przypominamy, że Iza i Kamil niespełna dwa tygodnie temu bawili się na ślubie Agaty Ząbczyk z 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". To właśnie wtedy w sieci pojawiły się ich radosne wspólne zdjęcia. Co zatem ich łączy?

- Z Izą kompletnie nie było żadnego romansu, my się niedawno poznaliśmy. Na weselu trochę rozmawialiśmy, mamy ze sobą kontakt i on zostanie na tym przyjacielskim poziomie - wyznał Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z "Co Za Tydzień".

Nie ma już zatem wątpliwości, że Iza i Kamil są tylko przyjaciółmi.

Od czasu zakończenia swojej przygody z programem, Kamil skupił się na samorozwoju i dbałości o sylwetkę. Postawił na dietę i regularne ćwiczenia, a efektami chętnie chwali się za pośrednictwem Instagrama.

Ostatnio nawet podczas jednego z runmageddonów Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ogłosił, że szuka żony, co spotkało się z głośnym odzewem jego fanek. Niektórzy jednak sądzą, że mężczyzna jednak zmyślnie stara się podkręcać atmosferę wokół swojej osoby, a tak naprawdę już ma nową ukochaną. Według niektórych ma o tym świadczyć jedno z jego najnowszych InstaStories, podczas którego Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał kadry z romantycznego wieczoru we dwoje.

