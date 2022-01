Kolejny odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już za nami. Co tym razem wydarzyło się w programie? Jak po podróżach poślubnych wyglądają relacje młodych par? Niestety, u jednej z par pojawił się poważny krysys. Jak sobie z nim poradzą? Czy ich związek przetrwa? Sprawdźcie naszą relację z ostatniego odcinka show TVN 7! Kryzys w związku Agnieszki i Wojtka Po udanej podróży poślubnej pojawił się pierwszy zgrzyt u Agnieszki i Wojtka. Już na lotnisku Agnieszka nie potrafiła ukryć, że nie ma zbyt dobrego nastroju. Wojtek próbował rozładować napiętą sytuację, ale jego żarty nie działały na Agnieszkę. Kiedy wróciliśmy to już byliśmy tak zmęczeni, niewyspani, głodni i nasze charaktery wzięły górę- mówiła Agnieszka. Widziałem po minie Agnieszki, że się poirytowała i ona widziała też po mnie- ocenił Wojtek. Musimy wziąć głebokie oddechy - dodał. My praktycznie się do siebie nie odzywaliśmy- mówiła dalej Agnieszka. Po powrocie do Polski para pojechała do Wojtka do Krakowa. A co słychać u Joanny i Adama? Para na zakończenie podróży poślubej wybrała się w rejs statkiem. Niestety, Joanna bardzo źle się poczuła. Weszliśmy na ten statek i się przestraszylam tego widoku- mówiła Joanna. Joanna przed kamerami przyznała, że złe samopoczucie to nie tylko efekt lęku wysokości ale również całej sytuacji związanej ze ślubem. Przestraszyło mnie to, jak zaczęliśmy rozmawiać o przyszłości- mówiła zapłakana uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Z kolei Agnieszka i Wojtek wrócili do mieszkania mężczyzny i robili wszystko, żeby ich relacje się poprawiły. W dalszej części programu Joanna nie wytrzymała i zalała się łzami w rozmowie z...