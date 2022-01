Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostali przyłapani w romantycznej scenerii na środku miasta. Zakochani spodziewają się swojego pierwszego dziecka i nie szczędzą sobie czułości. Agnieszka udostępniła piękne nagranie, o którym do tej pory nie miała pojęcia i napisała o mężu: Z nim mogę iść przez całe życie Ale oni się kochają! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek o płci dziecka. Będzie syn czy córka? Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali romantyczne nagranie Agnieszka i Wojtek poznali się w 4. edycji " Ślubu od pierwszego wejrzenia ". Swoją osobowością podbili serca widzów niemalże od pierwszego odcinka. Nikt nie miał wątpliwości, że tych dwoje z pewnością będzie kontynuować ten związek, szczególnie, jeszcze podczas eksperymentalnego miesiąca Agnieszka poważnie myślała o przeprowadzce do Wojtka i znalezieniu pracy w nowym mieście. Chociaż tych dwoje połączyła miłość i ich związku nie ominął kryzys , jednak potrafili ze sobą rozmawiać. Niedawno w życiu Agnieszki i Wojtka miało miejsce sporo zmian. Najpierw Agnieszka pochwaliła się zmianą fryzury , niedługo później okazało się, że zdecydowała się przyjąć nazwisko męża : Teraz to mi już nie ucieknie 😜 można powiedzieć, że podpisałem Agę moim nazwiskiem i od teraz nosi dwa nazwiska Agnieszka Łyczakowska- Janik - żartował szczęśliwy Wojtek To jednak okazało się być tylko wstępem do zmian. Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spodziewają się dziecka . Póki co nie zdradzili jednak czy spodziewają się synka czy córeczki. Odkąd ulubieńcy z 4. edycji powiedzieli oficjalnie, że zostaną rodzicami, Agnieszka nie ukrywa już ciążowego brzuszka, a...