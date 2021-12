Babcia wreszcie poznała wnuka! Mama Łukasza ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " pokazała zdjęcie z pierwszego spotkania z Frankiem. Do tej pory widziała go tylko na zdjęciach. Co czuła, gdy ujrzała wnuka po raz pierwszy? To była najpiękniejsza chwila mojego życia - napisała wzruszona. Pani Anna zamieściła wzruszający wpis. Co jeszcze napisała o wnuczku? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Łukasz był przy porodzie Oliwii! Kto kogo uspokajał? Mama Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała pierwsze zdjęcie z wnukiem Rodzina Łukasza i Oliwii ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeżywa teraz radosny okres. Ich pierwszy synek przyszedł na świat dokładnie w Dzień Matki. Franek nie mógł zaplanować lepszego prezentu dla swojej mamy. Od tej pory to będzie już ich wspólne święto. Mama Łukasza właśnie pochwaliła się pierwszym wspólnym zdjęciem z wnuczkiem. Jeszcze rok temu nigdy by się nie spodziewała, że zostanie babcią tak szybko. Dumna babcia zamieściła zdjęcie z pierwszego spotkania z Franiem w sieci: To była najpiękniejsza chwila mojego życia, nie licząc tej, w której urodziłam Łukasza 🥰 Odjęło mi mowę i coś bardzo mocno ścisnęło za serce ❤️💕💝 Ujął mnie ten widok dogłębnie😚 Franio spał słodko coś tam sobie mruczał i pachniał takim nowym życiem... Ma długie paluszki jak zauważyłam, może pianistą będzie😂 Dodała, że nie może się doczekać już kolejnego spotkania z maleństwem, aby mogła go wziąć w ramiona: Nie powiem, że to najpiękniejsze dziecko na świecie, bo uraziła bym wszystkie matki i ich potomstwo. Wszystkie dzieciaczki są cudowne ale Franio dla mnie będzie najcudowniejszy. Wycałowałam mu stopki i rączki i czekam na kolejne spotkanie... Będzie to...