"Ślub od pierwszego wejrzenia": Łukasz zabiera głos po rozstaniu z Oliwią! Odpowiada na złośliwe zaczepki internautów!

Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zszokowali swoich fanów decyzją o rozwodzie! Takiej informacji nie spodziewał się zupełnie nikt! O tym związku było głośno jeszcze podczas emisji programu. Początkowo widzowie nie dawali im szans jednak zakochani przekonali do siebie sceptycznych fanów. Życie miłosne uczestników toczyło się bardzo szybko, a podczas finałowego odcinka okazało się, że zakochani spodziewają się dziecka. Mały Franek przyszedł na świat dokładnie w Dzień Matki. Niestety pierwsze Boże Narodzenie jego rodzice spędzali już osobno...

Oboje od początku toczyliśmy walkę o nasz związek. Włożyliśmy ogrom pracy, by pozostać w małżeństwie. Pomimo naszych starań i zasięgnięciu specjalistycznej pomocy nie udało nam się i rozstaliśmy się - poinformowała w sieci Oliwia

Internauci mają jednak za złe Łukaszowi, że nie potrafił jasno powiedzieć, że pomiędzy nim a Oliwią się nie układa. Padają mocne słowa. Zobaczcie, co mu zarzucają!

Łukasz i Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" biorą rozwód. Internauci śmieją się z Łukasza

Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowali, że się rozstają. Uczestniczka w obszernym wpisie na Instagramie poinformowała, że pomimo starań i zasięgnięcia pomocy psychologicznej nie udało się uratować jej małżeństwa z Łukaszem. Decyzja o rozwodzie jest obopólna a małżonkowie rozstają się w zgodzie:

Rozstajemy się w zgodzie, bo kwestią nadrzędną jest dla nas dobro naszego syna, którego oboje kochamy miłością tak wielką, że nie da się tego opisać. Dlatego będziemy współdziałać w kwestii jego wychowania i zapewnienia mu najlepszych warunków życia - napisała na Instagramie

Fani pary są zszokowani takim obrotem sprawy, bo jeszcze kilka miesięcy temu mogli oglądać ich wspólne relacje oraz rodzinne filmy m. in. na kanale na Youtubie. Pierwsze podejrzenia internautów pojawiły się wówczas, gdy konto Łukasza na Instagramie zostało wyczyszczone ze wszystkich zdjęć.

Zapewne wielu z was zauważyło, że moje konto od jakiegoś czasu jest puste. Stało się tak, ponieważ zostało zhakowane (...) - napisał jeszcze trzy tygodnie temu

Widzowie nie wierzą, że to działanie hakera i wypominają Łukaszowi, że to nie w porządku, że wymyślił taką historię, zamiast przyznać się do kryzysu. Pod ostatnim zdjęciem uczestnika pojawił się mocny komentarz:

Taaa wyczyszczone konto ale obserwatorzy zostali 😂😅 Facet powinien być jak Facet a nie jakaś popierdolka...

Łukasz postanowił nie pozostawić tego bez komentarza:

No jeśli ktoś hakuje konto w celu jego sprzedaży bądź wykorzystywania do własnych celów to raczej by nie kasował obserwujących, bo jaki sens miałoby hakowanie skoro zrobił to jakiś obcokrajowiec, który nawet mnie nie zna.

Internauci jednak nie odpuścili:

Ahahahahahahahhh 😂 chyba nie masz pojęcia o hakowaniu kont w serwisach społecznościowych. Adres IP na https://haveibeenpwned.com/ nie został udostępniony, więc coś mi się wydaje, że sam siebie zhakowałeś. No i po co ten cyrk ? 🤷🏼‍♀️

Uważacie, że widzowie powinni aż tak bardzo analizować kryzysy w związkach bohaterów "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

