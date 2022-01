We wtorek 5 października Agnieszka i Wojtek z czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętują już od samego rana! Jak się okazuje, dla małżeństwa, które kilka miesięcy temu podzieliło się z fanami wesołą nowiną, dziś jest naprawdę ważny dzień. Uczestniczka miłosnego eksperymentu już pochwaliła się pięknymi zdjęciami i tortem, przygotowanym na tę wyjątkową okazję. Wielkie święto u Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" W przypadku tej dwójki udział w miłosnym eksperymencie, jakim jest "Ślub od pierwszego wejrzenia", był prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Od momentu, w którym Agnieszka i Wojtek powiedzieli sobie "TAK" na oczach tysięcy polskich widzów minęły już ponad dwa lata, przez które naprawdę sporo się zmieniło. Zakochani odnowili przysięgi małżeńskie , pochwalili się nowym mieszkaniem , a także na kanapie "Dzień dobry TVN" wydało się, że Agnieszka i Wojtek spodziewają się dziecka! Dziś w ich życiu nadszedł kolejnym, wyjątkowy dzień, bo po raz kolejny wspólnie świętowali... urodziny Wojtka! Co więcej Agnieszka naprawdę się postarała. Przyszła mama już z samego rana, bo około godziny 8.00, opublikowała na InstaStory życzenia dla swojego ukochanego i podzieliła się z fanami ich wspólnymi, romantycznymi zdjęciami. Wszystkiego dobrego mój kochany mężu - napisała uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia". To jednak nie wszystko. Agnieszka dla Wojtka miała jeszcze jedną niespodziankę! Przyszła mama postanowiła odebrać męża w pracy i już w samochodzie powitać go słodkim tortem ze świeczkami. Jak sądzicie, jakie życzenie miał Wojtek? Jednego jesteśmy pewni, już niebawem ulubieńcy widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia"...