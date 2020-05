"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia i Łukasz spodziewają się dziecka! Maleństwo lada moment pojawi się na świecie! 

Właśnie dotarła do nas fantastyczna wiadomość! Oliwia i Łukasz, którzy byli bohaterami 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostaną rodzicami! Przez cały okres ciąży para musiała ukrywać tę radosną nowinę, ponieważ do momentu emisji finałowego odcinka programu w telewizji, żaden z uczestników nie mógł wyjawić szczegółów na temat swojego życia po zakończeniu eksperymentu. Teraz jednak już wszystko stało się jasne, a poród Oliwii to kwestia najbliższych dni! W rozmowie z naszą reporterką Moniką Maszkiewicz, Łukasz zdradził wiele szczegółów! Zobaczcie!

Oliwię i Łukasza poznaliśmy w ostatnim sezonie programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Para od razu przypadła sobie do gustu i dość szybko znalazła wspólny język. Fani eksperymentu mocno trzymali kciuki za ich szczęście i bardzo wierzyli, że ich związek przetrwa. Po emisji ostatniego odcinka programu już wiemy, że tak właśnie się stało! Para nie miała wątpliwości, że chce dalej być ze sobą i jak się okazało do dziś wiedzie szczęśliwe życie!

Co więcej Oliwia i Łukasz zdecydowali się na powiększenie rodziny! Oliwia jest w zaawansowanej ciąży i lada dzień na świat przyjdzie pierwsze dziecko tej pary. Zobaczcie co w rozmowie z naszą reporterką Moniką Maszkiewicz zdradził Łukasz:

Zapytaliśmy Łukasza również o to, czy ciąża była przez nich planowana, czy też okazała się być zaskoczeniem!

Przyszły tata wyjawił nam także, czy znana jest już płeć dziecka:

Co do płci, to jeszcze nie wiemy. Nie mamy 100% potwierdzenia od żadnego lekarza. Może być wielkie zaskoczenie. Jeśli będzie to dziewczynka, to otrzyma imię Liliana. Co do chłopca... mamy problem. Zbyt dużo było tych propozycji. Myślę, że jak zobaczymy na żywo dziecko, to w tym momencie podejmiemy decyzję.