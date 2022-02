"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia pokazała kadry z odważnej sesji! 

Kasia i Paweł odwiedzili program "Dzień dobry TVN". Kasia pojawiła się w świątecznym studio, zaś Paweł połączył się z prowadzącymi online. Podczas rozmowy wyszło na jaw mnóstwo zaskakujących faktów na temat tej relacji, a także nowego związku Pawła! Jak się okazuje, to właśnie dzięki Kasi Paweł poznał miłość! "Wyszedł z tego programu wygrany" - powiedziała Kasia w studio "Dzień dobry TVN". "Ślub od pierwszego wejrzenia 6" Kasia i Paweł zaskoczyli wyznaniem Kasia i Paweł pojawili się w "Dzień dobry TVN" i opowiedzieli co u nich słychać. Widzowie byli bardzo ciekawi jak naprawdę potoczyły się losy byłego małżeństwa. W programie ich relacja nie układała się najlepiej i choć starali się bardzo, zabrakło między nimi chemii. Kasia mimo to szybko stała się bardzo kontrowersyjną postacią programu i wiele jej zachowań było ostro krytykowanych przez widzów. W sieci pojawiły się nawet plotki, jakoby Kasia wymuszała na Pawle alimenty! Choć oboje te plotki zdementowali, fani mocno stracili zaufanie do uczestniczki. Tymczasem w wywiadzie z "Dzień dobry TVN" Kasia wykazała się dużą otwartością i uśmiechem, czym miło zaskoczyła widzów. Uczestniczka przyznała, że miała idealnego męża i nie ma żalu do ekspertów, jednak między nią a Pawłem nie było żadnej chemii: - Nie było "tego czegoś". Nie mam do ekspertów żadnych zastrzeżeń, bo jakiego męża chciałam, takiego dostałam. Był opiekuńczy, troskliwy, dbał o mnie, nie można mu nic zarzucić, ale nie było chemii. Ale chciałam dać szansę, myślałam, że ta iskra się pojawi, kiedy kamery pojadą, będzie inna rzeczywistość, będziemy sami, więc zacznie się życie - mówiła. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Jak Aneta i Robert ukrywali...