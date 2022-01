Atmosfera wokół 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" staje się coraz bardziej gorąca, a Kasia zbiera liczne nieprzychylne uwagi ze strony internautów. Widzowie są nie tylko oburzeni obojętnością dziewczyny, ale przede wszystkim tym, że choć na początku znajomości z Pawłem chętnie obdarowywała go czułościami, to po nocy poślubnej jej zachowanie zmieniło się o sto osiemdziesiąt stopni. Co więcej, Kasia po namiętnych uściskach i płomiennych pocałunkach wyznała, że mąż nie jest dla niej atrakcyjny. - Muszę przyznać, że nie pociągasz mnie fizycznie - mówiła w jednym z odcinków Kasia. Sympatycy społecznego eksperymentu TVN szybko okrzyknęli ją więc "drugą Igą" - uczestniczką poprzedniej edycji, która została oskarżona przez męża o toksyczne zagrywki i manipulacje. Co więcej, niektórzy mają nawet swoją teorię dotyczącą tego, dlaczego dziewczyna zgłosiła się do programu. Ich zdaniem wcale nie chodziło o chęć bliskości, czy sławę. Zdaniem widzów, Kasia miała niecny plan! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta pokazała nowe zdjęcia, a fani pytają o ciążę! "Ślub od pierwszego wejrzenia": widzowie oskarżają Kasię o wykorzystywanie Pawła Kasia i Paweł z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już od pierwszej chwili złapali świetny kontakt. Para dogadywała się niemal bez słów, obdarowywała się czułymi gestami, wymownymi spojrzeniami, a także komplementami. I choć podczas wesela, Kasia czule całowała się ze swoim mężem i zachowywała się tak, jakby znała go od lat, to tuż po nocy poślubnej coś się między nimi zmieniło. Dziewczyna przyznając, że dla niej to wszystko dzieje się za szybko , zaczęła odsuwać się od Pawła. Uczestniczka miłosnego...