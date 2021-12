Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mocno żyją wydarzeniami w programie i na bieżąco komentują sytuację w sieci. Wygląda na to, że najwięcej emocji wzbudza aktualnie zachowanie Kasi, która po pierwszym zachwycie Pawłem podczas ślubu i wesela, już na drugi dzień zaczęła się wycofywać i dystansować do partnera. Coraz więcej fanów programu uważa, że małżeństwo Kasi i Pawła raczej nie miało szansy się udać. Jakby tego było mało, w sieci właśnie pojawiły się komentarze, w których część internautów pisze wprost, że nie tylko Kasia rozstała się z Pawłem, ale także wróciła do byłego partnera, o którym wspominała w programie! Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia zamieściła wymowny wpis. "Będziesz się musiała bronić jak Iga" "Ślub od pierwszego wejrzenia": Małżeństwo Kasi i Pawła nie przetrwało? Kasia i Paweł z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaczęli fantastycznie - zachwycili się sobą już w pierwszej chwili i po zaledwie kilku godzinach znajomości, zaczęli sobie okazywać pierwsze czułości i obdarowywali się pocałunkami . Niestety, już następnego dnia zachowanie Kasi mocno się zmieniło , co wpłynęło oczywiście na ochłodzenie relacji tej dwójki. Kasia wspominała przed kamerami, że czuje się skrępowana przy Pawle i potrzebuje zwolnić tempo. - Bardzo się z tego cieszę, że on adoruje mnie, ale czasami mam taką rzeczywiście krępację w związku z nim. [...] Ja wiem, że Paweł chce dobrze. To w ogóle nie ma tutaj nic wspólnego z nim, to bardziej ze mną. Ja widzę, że to już jest szybkie tempo, ja potrzebuję troszeczkę wolniejszego tempa - mówiła Kasia. Zobacz także: "Ślub od pierwszego...