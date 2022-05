Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała na Instagramie szczery wpis w którym podsumowała swój udział w programie i zdradziła, co przeżyła kiedy rozstała się z Kamilem. Czy Agnieszka żałuje, że wzięła ślub i wystąpiła w kontrowersyjnym eksperymencie? Jest komentarz uczestniczki najnowszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka komentuje rozstanie z Kamilem

Agnieszka i Kamil byli jedną z par, które powstały w siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestnicy kontrowersyjnego eksperymentu od samego początku byli sobą zachwyceni i wszystko wskazywało na to, że świetnie się dogadują. Fani programu mocno im kibicowali i mieli nadzieję, że relacja pary przetrwa próbę czas- niestety, w finale okazało się, że Agnieszka i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się. To Kamil postanowił zakończyć związek z żoną, a to zszokowało nawet jego bliskich. Mama i siostra Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stanęły po stronie Agnieszki po ich rozstaniu.

Po emisji ostatniego odcinka hitu TVN Agnieszka opublikowała na Instagramie nowy wpis w którym komentuje swój udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" i zdradza, jak mocno przeżyła rozstanie z Kamilem. Kto pomógł jej w trudnych chwilach?

Nie żałuję udziału w programie, nie żałuję ślubu, nie żałuję niczego.

Chciałam, żeby pokochała mnie jedna osoba, a mam wrażenie, że zrobiło to wielu innych, a nie sam zainteresowany ;) Ale to wszystko już za mną. Oczywiście, że przeżyłam to okrutnie i byłam załamana, ale teraz czas iść do przodu. Czerpać z tego, co teraz dostaję i korzystać z chwili. Jestem osobą o niskim poczuciu wartości, miewam gorsze dni. I uwierzcie mi, że to dzięki Wam i Waszemu wsparciu trzymam głowę w górze i brnę do przodu. Dziękuję, że jesteście ❤

Player.pl/Screen z odcinka "Ślub od pierwszego wejrzenia"

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Patrycja rozstała się z Adamem, bo... chrapał? Uczestnik zdradził powody

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka o nieudanych związkach: "Byłam w związkach z nieodpowiednimi facetami"

Pomimo rozstania Agnieszka wcale nie żałuje udziału w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Uczestniczka siódmej edycji programu przyznała dlaczego w ogóle postanowiła szukać męża przed kamerami.

Udział w programie był bardzo przemyślany i świadomy. Dlaczego? Powodów było kilka. Po pierwsze bardzo często byłam w związkach z nieodpowiednimi facetami, których intencji od początku nie zauważałam. Myślałam, że Psychologowie pomogą je odczytać. Po drugie- jestem czymś więcej niż 'ładną buźką'. I chciałam, żeby mężczyzna, który zostanie moim mężem widział kogoś więcej, mój charakter i wnętrze, bo wygląd (jak na załączonym obrazku) łatwo można zmienić. Od początku wiedziałam, że chcę się zaangażować. Nieważne kto będzie stał u mojego boku- tak samo skłonna byłabym do przeprowadzki i zmiany pracy.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Adam wyznaje: "Patrycja poprosiła bym usunął zdjęcia po programie"

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka obwinia się o niepowodzenie związku? "Dałam siebie na tacy"

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła, co jej zdaniem robiła źle w budowaniu małżeństwa z Kamilem.

Oczywiście, widzę mój błąd, że "dałam siebie na tacy", ale mieliśmy miesiąc. A ja - tak jak mówiła Psycholog Karolina - zrobiłam to co już było mi znane. Weszłam całą sobą i dałam z siebie wszystko. To co widzicie, jest tylko małym fragmentem naszej dwumiesięcznej przygody, ale szczerze? Zupełnie inaczej ogląda się to na chłodno przed telewizorem niż przeżywa na żywo. I dopiero teraz widzę swoje błędy, kiedy widzę je wyjaskrawione i skondensowane- napisała na Instagramie.

Kibicowaliście Agnieszce i Kamilowi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? A może od samego początku podejrzewaliście, że małżeństwo tej pary nie przetrwa po programie?

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Dorota i Piotr rozstali się po programie! Zdradzili powody