Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z mediami skomentował rozstanie z Patrycją i zdradził dlaczego ich relacja nie przetrwała. Uczestnik ostatniej edycji kontrowersyjnego programu w szczerym wywiadzie wbił szpilę żonie, którą poznał w programie? Sprawdźcie, co powiedział Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Nie spodziewał się takej decyzji Patrycji?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Patrycja zakończyła związek z Adamem

Ostatni odcinek siódmej edycji "Ślubie od pierwszego wejrzenia" już za nami. Niestety, dziś wiemy już, że związki, które powstały w programie, nie przetrwały próby czasu. Decyzję o rozstaniu podjęli m.in. Patrycja i Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Była para do tej pory nie zdradzała, dlaczego już nie są razem, ale teraz Adam postanowił uchylić rąbka tajemnicy! Były uczestnik kontrowersyjnego programu w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl zdradził, że to Patrycja podjęła decyzję o rozstaniu, co mocno go zaskoczyło.

Decyzja o rozstaniu była jednostronna i właściwie nie było żadnej rozmowy poprzedzającej, że coś takiego może mieć miejsce. (...) Pamięć może mnie mylić, ale to chyba było ok. półtora, a może dwa miesiące po zakończeniu nagrań. Jeżeli chodzi o powód… Górę wzięło Patrycji nastawienie do życia. To, na jakim jest etapie i czego od życia chce i potrzebuje, co ja totalnie rozumiem. Przyszedł taki dzień, że irytowała ją sama moja obecność. Gdy widziała moje buty, że wróciłem z pracy, to już się złościła - cozatydzien.tvn.pl cytuje Adama.

Adam dodał, że przyczyną rozstania mogło być jego...chrapanie. Mężczyzna po programie postanowił nawet wybrać się do lekarza i wyjechał od Patrycji na trzy dni, żeby mogła się wyspać- niestety po powrocie usłyszał, że to już koniec ich związku.

To też było związane z moim zdrowiem, bo trochę mi się pogorszyło. Na szczęście to nie było coś poważnego, tylko miałem problemy z oddychaniem i zacząłem chrapać. Wydaje mi się, że to ze względu na stres, przeprowadzkę, nowe miejsce itd. I oboje się nie wysypialiśmy i zaczęliśmy chodzić podenerwowani. (...). A później zacząłem dużo bardziej i budziła mnie po nocach, nie wysypiała się przeze mnie. (...)I stwierdziłem, że wyjadę na 3 dni, żeby mogła się wyspać (...) No i jak po tych trzech dniach wróciłem, to była decyzja, że 'pa'. I tyle

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Dorota i Piotr rozstali się po programie! Zdradzili powody

screen/Player.pl

Adam dał do zrozumienia, że zachowanie Patrycji dawało mu nadzieję, że ich relacja ma szansę przetrwać. Były uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradził, co robiła jego żona.

Patrycja od samego początku zaznaczała, że nie lubi się przytulać i nie należy do osób - jak ja to określam - misiowatych. A ja bardzo i szanowałem to. Ale były takie momenty, że pierwsza złapała mnie za rękę lub jako pierwsza się do mnie przytuliła, więc to były takie sygnały dość pozytywne- Adam wyznał dla cozatydzien.tvn.pl.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka zdradziła reakcję ekspertów na rozstanie! "Nie uwierzyli mi"

Screen/Player.pl

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka zdradziła reakcję ekspertów na rozstanie! "Nie uwierzyli mi"

Adam w rozmowie z mediami zapewnił, że między nim a Patrycją było dużo dobrych chwil dlatego nie spodziewał się rozstania. Warto przypomnieć, że Patrycja ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poprosiła również Adama, żeby skasował z sieci ich wspólne zdjęcia.

Żałujecie, że związek Patrycji i Adama nie przetrwał?