"Ślub od pierwszego wejrzenia": Piotr zabiera głos po finale: "Pora wyjaśnić parę spraw"

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował na Instagramie nowy wpis w którym komentuje udział w programie TVN i tłumaczy swoje zachowanie wobec Doroty. Uczestnik ostatniej edycji hitu TVN nie ukrywa, że razem z Dorotą inaczej zachowywali się poza kamerami Czyżby więc miał żal do ekipy za to, jak został pokazany w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"?

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zabrał głos po finale

W ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w końcu dowiedzieliśmy się, jak potoczyły się losy uczestników siódmej edycji programu. Tym razem eksperci połączyli w pary Agnieszkę i Kamila. Patrycję i Adama oraz Dorotę i Piotra- niestety, dziś wiemy już, że wszystkie pary postanowiły się rozstać. W rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradził powody rozstania z Dorotą.

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował również wpis w którym komentuje udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Opowiedział o prawdziwych relacjach z Dorotą poza kamerami:

Skoro oficjalny finał programu jest już za nami, najwyższa pora wyjaśnić parę spraw. Tak, jesteśmy razem na zdjęciach, nie spłonęły. Tak, uśmiechaliśmy się w swoim towarzystwie i nikt nikogo nie zaszczuł. Tak, było to nieprawdopodobnie emocjonalne, choć jednocześnie niezwykle trudne doświadczenie. Dla porównania samopoczucia: zdjęcie nr 2 to my bez kamer, zdjęcie nr 3 my z kamerami. Być może byliśmy parą, której najtrudniej się było przy nich odnaleźć i oczywiście, można wytykać nam konieczość liczenia się z ich obecnością zgłaszając się do programu, ale plan zdjęciowy w domu to nie jest coś, co przeżywa się jak robienie sałatki co sobotę. Tak samo, jak małżeństwo i reakcja na obcą osobę, z którą ma się w ciągu kilku tygodni stworzyć związek na dobre i na złe nie jest czymś, co można zaplanować na sucho. Dlatego sceny z naszym udziałem wyglądały potem tak, a nie inaczej- rozpoczął swój wpis Piotr.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Piotr broni produkcję: "Ekipa nie jest niczemu winna"

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zapewnił, że nie ma żalu do ekipy programu za to, jak został pokazany. Przy okazji do internautów:

I tak jak niczemu nie jest winna ekipa, która po prostu robi w tym czasie swoją pracę (notabene świetni, cierpliwi ludzie i profesjonaliści - pozdrawiam Was wszystkich gorąco), tak doszukiwanie się w nas złych chęci wobec siebie nawzajem, parcia na sławę, chorób psychicznych czy innych wynaturzeń jest może naturalne z perspektywy widza programu, który ma odczuwać (najlepiej skrajne) emocje, ale jednocześnie niedorzeczne z naszej - osób, które przeżyły ze sobą cały miesiąc, z którego zobaczyliście 3 godziny. Fajnie, że ogromna większość widzów to rozumie i po prostu cieszy się oglądaniem formatu, reszcie polecam więcej dystansu do tego, co widzicie. To tylko dokument, nie walka na śmierć i życie- czytamy na Instagramie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil reaguje na wpis Piotra po finale:

Na wpis Piotra zareagował inny uczestnik siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Kamil nie ukrywa, że zgadza się ze spostrzeżeniami Piotra na temat udziału w programie:

Piona za post, dobrze napisane 🙌- napisał Kamil.

Kibicowaliście uczestnikom ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?