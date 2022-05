Za nami finał 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", który możemy już zobaczyć na Player.pl! Fani show w końcu dowiedzieli się, jakie decyzje podjęły pary, w tym również Dorota i Piotr, którzy przez cały eksperyment mieli sporo nieporozumień wynikających głównie z zachowania uczestnika. Widzowie programu byli pewni, że ta para zdecyduje się na rozwód, ale czy ich przeczucia okazały się słuszne? Sprawdźcie szczegóły! Uwaga - artykuł zawiera materiały, które nie zostały jeszcze wyemitowane w telewizji!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Historia związku Doroty i Piotra

Dorota i Piotr z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dostarczyli fanom sporo emocji. Początki ich małżeństwa dały widzom ogromne nadzieje na to, że ta dwójka ma szansę stworzyć naprawdę zgrany i udany związek. Para spodobała się sobie, a Piotr był tak zachwycony żoną, że przed kamerami nie szczędził jej komplementów. Mówił nawet, że jego żona jest tak piękna "jak słoneczna wiosna" i z jego słów łatwo było wyczytać, że wizualnie jest to jego ideał kobiety. Dorota z kolei nie była aż tak wylewna w swoich wyznaniach, ale zdecydowanie dała szansę temu związkowi i starała się na tyle, ile mogła. Relację tej dwójki nieco zaburzyły jednak wybuchowe zachowania Piotra...

Screen/Player.pl

Szerokim echem odbiły się naciski Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na... dziecko - i to po kilku dniach znajomości z Dorotą. Chłopak nie ukrywał, że bardzo chce już zostać tatą, a kiedy jego żona dawała mu jasno do zrozumienia, że nie jest jeszcze na to gotowa, ten ostentacyjnie pokazywał swoje niezadowolenie. Choć Piotr wiedział, jakie jest zdanie Doroty na ten temat, jeszcze kilkukrotnie w trakcie eksperymentu wracał do tego tematu.

To jednak nie był jedyny epizod, po którym fani programu mocno skrytykowali Piotra. Duże oburzenie wśród widzów show wywołała również rozmowa małżonków w jednym ze sklepów. Z pozoru błaha sprawa, dotycząca poglądów na temat niedziel handlowych sprawiła, że Piotr nie wytrzymał i podniósł głos na swoją żonę. Choć Dorota próbowała załagodzić sytuację, chłopak jednak szedł w zaparte i kontynuował swój wywód podniesionym tonem. Po emisji tej sytuacji na Piotra spadła lawina krytyki, na którą uczestnik zdecydował się stanowczo odpowiedzieć w swoich mediach społecznościowych...

screen/player.pl

Jak te wszystkie wydarzenia wpłynęły na związek Doroty i Piotra? Czy obydwoje doszli do wniosku, że różnią się od siebie za bardzo i przez to nie powinni kontynuować małżeństwa? A może jednak dali sobie szansę i w finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powiedzieli "tak" swojemu związkowi? Ostatnio w sieci pojawiły się plotki, że Dorota spodziewa się dziecka, co mogło sugerować, że para jednak jest dalej razem! To jednak były jedynie przypuszczenia fanów, a jaka jest prawda? Wszystko jasne!

Screen/Player.pl

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7 - finał": Dorota i Piotr są dalej razem?

Piotr i Dorota mieli niemało wątpliwości co do swojego związku. Cały czas nie ustalili gdzie będą mieszkać i jak widzą swoją przyszłość. Mimo wszystko uczucie, które między nimi się narodziło nie pozwoliło im podjąć innej decyzji i w dniu spotkania z ekspertami przynali:

- Ja zdecydowałam, że ten miesiąc nie jest dla mnie wystarczający - powiedziała Dorota, a Piotr wyraźnie wstrzymał oddech - ja chcę dalej poznawać tego człowieka, chcę spróbować - przyznała. - To, że w tak krótkim czasie zdążyła się wytworzyć ta relacja i to uczucie, którym przynajmniej z mojej strony byłem w stanie cię obdarzać, to jest dla mnie mega sprawa. Po prostu nie jesteś mi obojętna i nie wyobrażam sobie, żebym miał rzucić to wszystko - przyznał Piotr.

Mimo trudności i mnóstwa nieporozumień para postanowiła zawalczyć o swoje uczucie. Czy to im się udało?

screen/Player.pl

Niestety, okazało się, że małżeństwo nie było w stanie przeskoczyć swoich różnych spostrzeżeń, chociażby na temat zakochania. Związek zakończył sam Piotr, który uznał, że Dorota wcale nie odwzajemnia jego uczuć.

- Mam obrączkę, bo przypomina mi co było na samym początku, gdzie byłem po prostu szczęśliwy - zaczyna smutno Piotr.

Para wymieniła także swoje zdanie na temat zakochiwania się. Piotr przyjechał do Doroty na ostateczną rozmowę:

- Podjąłeś decyzję więc myślałam, że będziesz konsekwentny i teraz w sumie już nie wiem. - Wbrew temu co myślisz to było dla mnie ważne, co się działo między nami. - To jest dla mnie dziwne, niezrozumiałe, że podejmujesz taką decyzję jaką podjąłeś. Skoro mówisz, że to było ważne dla ciebie - przyznała Dorota, która wyraźnie nie rozumiała tak radykalnego myślenia Piotra. - Ważne, bo wierzyłem, że z twojej strony też jest uczucie - przyznał Piotr. - No bo oczekujesz ode mnie, że ja na dzień dobry się zakocham, to tak nie działa, to jest proces... - Dla ciebie to jest proces, a ja wierzę, że jest chemia pojawiają się iskierki i to się dzieje. I nie potrzeba do tego roku - przyznał Piotr.

screen/Player.pl

Dorota przyznała, że chciała się jeszcze poznawać, chodzić na randki i poczekać na wielkie uczucie. Dla Piotra jednak sprawa była przegrana, bo Piotr chciał mieć prawdziwe małżeństwo i planować już wspólną przyszłość. Zdaniem uczestnika miłości się nie wypracowuje, ona się po prostu pojawia. Piotr otwarcie przyznał, że zakochał się w Dorocie, ale ona nie odwzajemniała tego uczucia, choć przecież wciąż chciała swojego męża poznawać. Ta niezgodność spowodowała, że para się rozstała. Swoją ciężką rozmowę małżeństwo zakończyło czułym objęciem co tylko wskazywało na to, że nie było im łatwo się rozstać...

Okazuje się jednak, że to może nie być ostateczna decyzja. Dorotę i Piotra wciąż do siebie ciągnie i zdaje się, że oboje mają nadzieję, że uda im się do siebie wrócić...

Ale czy tak się stało? Będziemy musieli poczekać, aż sami zabiorą głos na temat tego, jak potoczyły się ich losy.

