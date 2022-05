Końcówka 7. sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dostarcza fanom programu ogromnej dawki emocji. I tak po początkowej pewności, że Dorocie i Piotrowi powinno się udać stworzyć szczęśliwy związek, dziś widzowie show mają co do tego poważne wątpliwości. Przede wszystkim wielu fanów programu krytykuje zachowanie Piotra jakim chłopak wykazuje się w stosunku do swojej żony, a w szczególności jego nacisk związany z powiększeniem rodziny. W 11. odcinku, który właśnie pojawił się na platformie Player.pl znów możemy usłyszeć ten temat, który zapoczątkował oczywiście Piotr. Jak zakończyła się ta rozmowa? Sprawdźcie szczegóły! Uwaga - artykuł zawiera materiały, które nie zostały jeszcze wyemitowane w telewizji.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Piotr znów mówi Dorocie o dzieciach. Jak tym razem zareagowała?

Wielu fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywa, że ostatnio Piotr mocno im podpadł. Wszystko zaczęło się od tego, kiedy to Piotr zaczął naciskać Dorotę na dziecko i to po kilku dniach znajomości. Wówczas ta rozmowa sprawiła, że atmosfera pomiędzy małżonkami zrobiła się napięta, a kiedy po czasie wydawało się, że kryzys został zażegnany, wówczas Piotr, mówiąc delikatnie, bardzo niestosownie zachował się w stosunku do Doroty podczas zakupów w sklepie. Ten wątek w szczególności mocno oburzył widzów.

Nic więc dziwnego, że potrzebna była pomoc ekspertki. W 11. odcinku programu, który jest już dostępny na platformie Player.pl możemy zobaczyć między innymi rozmowę Magdaleny Chorzewskiej z Dorotą i Piotrem. Ekspertka programu zaleciła Piotrowi, aby ten nie podnosił głosu, a do tego poradziła małżonkom, aby Ci poruszali poważne tematy, które ich dotyczą. Piotr wziął sobie rady Magdaleny Chorzewskiej do serca i postanowił je przetestować podczas wspólnego lunchu z Dorotą. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nawiązał tym razem do tematu... żywienia dzieci, których chciałby się doczekać z Dorotą.

- Jak ty byś widziała kwestię odżywiania Helenki? - zapytał Piotr. - No to jest coś nad czym się totalnie nie zastanawiałam. A ty jak to widzisz? - Pierwsza myśl jaka mi przyszła, to że będzie to na zasadzie takiej jak my to robimy. Ja nie będę naciskać na mięcho, ty nie będziesz naciskać na vege i niech sobie tam wybierze, co uważa - stwierdził Piotr.

Rozmowa na szczęście przebiegła w spokojnej atmosferze i w żartobliwym tonie - nawet wtedy, gdy Piotr zaproponował, aby Dorota urodziła mu trójkę dzieci.

- Nie lubię aż tak długoterminowo myśleć, bo nie wiesz co będzie za dwa lata. [...] Nie wiesz też jaka będzie nasza decyzja - stwierdziła Dorota. - A to też. Tak mówimy czysto teoretycznie, wiadomo. Tak samo jak nie wiemy czy będzie Helenka czy jednak Michałek. [...] Już nie ma samodzielnego podejmowania decyzji, tylko wszystkie trzeba przegadać i właśnie znaleźć kompromis. I kompromisem jest to, że biorę właśnie Ciebie z całym dobrodziejstwem inwentarza w postaci trzech zwierząt, teraz ty musisz mi dać trójkę dzieci - stwierdził żartobliwie Piotr.

Dorota parsknęła śmiechem i odpowiedziała:

- Wiesz co, to od razu bierz sobie rozwód - odparła Dorota.

Wygląda jednak na to, że Piotr zrozumiał, iż na razie jest zdecydowanie za szybko, aby na poważnie poruszać temat powiększenia rodziny, o czym świadczy jego wypowiedź przed kamerami.

- Na tę chwilę nie ma tematu myślenia o dzieciach, bo jest na to za szybko w naszej relacji, za to jest temat myślenia o kolejnych zwierzakach w naszym związku. Tutaj z kolei ja podchodzę z rezerwą, bo myślę, że ta liczba jaka jest na "dzień dobry" to już jest wystarczająca.

Myślicie, że w takim razie małżeństwo Piotra i Doroty może się jednak udać? Już niedługo dowiemy się, jaka będzie ich decyzja, bo wielki finał 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już za kilka tygodni!