Adam z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zyskał ogromną sympatię fanów, którzy śledzą jego losy nie tylko w programie, ale także na Instagramie. Ostatnio Adam postanowił zaspokoić ciekawość swoich obserwatorów i zorganizował obszerne Q&A podczas którego odpowiedział na kilka ważnych pytań związanych z jego udziałem w eksperymencie, w tym między innymi o dobrą znajomość z Kamilem! Jeden z fanów zapytał wprost, kiedy się poznali - czy w trakcie trwania eksperymentu, czy już po. Co na to Adam? "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Kiedy poznali się Adam i Kamil? Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już jakiś czas temu zauważyli, że Adam i Kamil z 7. edycji programu bardzo się lubią. Panowie niedawno zorganizowali nawet wspólny live, więc nie ulega wątpliwości, że są dobrymi kolegami. Widzów programu zaczęło zastanawiać, jak panowie się poznali. Kiedy zatem Adam zorganizował Q&A, internauci postanowili go o to zapytać. - Czy z Kamilem poznałeś się w trakcie eksperymentu, czy po jego zakończeniu? - zapytał fan. Adam zdecydował się odpowiedzieć na to pytanie, jednak zrobił to w bardzo wymowny sposób. - Tajemnica - odpowiedział Adam. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Internauci atakują mamę Łukasza! "Współczuję Oliwii". Opowiedziała Wygląda więc na to, że szczegółów na temat ich relacji dowiemy się dopiero po zakończeniu eksperymentu. Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowili jednak wykorzystać okazję, że Adam zorganizował Q&A i zaczęli dopytywać go o jego udział w eksperymencie. Nie zabrakło więc pytań o Patrycję, a konkretnie o jej zachowanie w stosunku do męża, które nie spodobało się widzom. Jeden z fanów...