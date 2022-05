Finał 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", który możemy obejrzeć już na Player.pl dał odpowiedź na pytanie, czy Patrycja i Adam są dalej razem. Fani w szczególności wyczekiwali decyzji tej pary, bo w związku Patrycji i Adama nie działo się ostatnio najlepiej - głównie przez zachowanie uczestniczki eksperymentu. Czy jednak wszystkie niepewności i kryzysy zostały pokonane, a para pozostała w małżeństwie? Sprawdźcie szczegóły! Uwaga - artykuł zawiera materiały, które nie zostały jeszcze wyemitowane w telewizji!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Historia związku Patrycji i Adama

Patrycja i Adam zaczęli eksperyment naprawdę dobrze - choć uczestniczka 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" była mocno zdenerwowana ślubem, jej partner, którego dopasowali do niej eksperci sprawił, że napięcie szybko minęło. Początki ich znajomości dawały nadzieję, że tej dwójce naprawdę może się udać. Adam od samego początku zabiegał o względy żony - fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na pewno pamiętają, jaką piękną, romantyczną niespodziankę przygotował dla niej podczas podróży poślubnej. Patrycja znalazła również wspólny język nie tylko z mężem, ale też ze swoją teściową i wszystko wskazywało na to, że eksperyment może zakończyć się dla tej pary "happy endem". Niestety, w relacji Patrycji i Adama z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaczęły się jednak schody.

Screen/Player.pl

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Dorota jest w ciąży?! Zaskakujące odkrycie fanów!

A wszystko przez zachowanie Patrycji, która w pewnym momencie zaczęła ostentacyjnie pokazywać swoje niezadowolenie pewnymi gestami męża. Uczestniczce "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszkadzało nawet to, jak Adam się o nią troszczy. Jej zdaniem, Adam robił to w zbyt nachalny sposób.

- Zaczęłam zauważać, że on jest aż zbyt nachalny, żeby cały czas mi tak pokazywać "ale mi tak na Tobie zależy, że ja chcę wiedzieć, co jest grane, o co chodzi i podawać Ci wszystko co chcesz, nawet jak nie chcesz to się zapytam 10 raz w ciągu minuty, czy chcesz wody". Jak chce mnie przestraszyć, to już jest na dobrej drodze, żeby mnie powoli odstraszyć od siebie, jak będzie tak się zachowywał cały czas - stwierdziła Patrycja.

Screen/Player.pl

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita odtworzyła fryzurę ślubną swojej mamy. "Byłaby dumna"

Ostatnio fanów zdenerwował również gest Patrycji, kiedy ostentacyjnie pokazała, jak cieszy się z wyjazdu męża. Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jednoznacznie stwierdzili, że Patrycja raczej nie jest jeszcze gotowa na związek, a tym bardziej małżeństwo. Oliwy do ognia dolały słowa dziewczyny, kiedy to przyznała, że Adam jest kompletnym przeciwieństwem jej ideału mężczyzny.

- Jestem w stu procentach pewna, że gdybym zobaczyła Adama na ulicy, to bym go olała. Ja lubię takich facetów, co są wysocy, tacy postawni, ciemne włosy, ciemne oczy. A Adam jest chudziutki, ma jasne oczy niebieskie, blondyn, a ja za blondynami nigdy w życiu się nie oglądałam. Jakoś sobie tak ubzdurałam w głowie, że blondyni zdradzają. Blondyn [...] od razu skreślony - przyznała niedawno Patrycja.

Screen/Player.pl

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Martyna w zaskakującym wyznaniu. "Nie określiłabym swojego stanu jako błogosławiony"

Adam przez cały czas wykazywał się jednak spokojem i cierpliwością do żony. Fani są pewni, że jest szczery w swoich uczuciach i widać, że zależy mu na Patrycji. Ale czy to wystarczyło, aby Patrycja jednak powiedziała "tak" temu małżeństwu? W finale 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w końcu poznaliśmy decyzję tej dwójki!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7 - finał": Patrycja i Adam pozostali w małżeństwie, ale...

Finałowy odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w końcu wszystko wyjaśnił. Para, której widzowie raczej nie dawali szans pojawiła się w dniu decyzji z uśmiechami na twarzy, bo oboje wciąż wierzyli w swoją przyszłość. Patrycja i Adam postanowili dać sobie jeszcze szansę i zdecydowali się pozostać w małżeństwie! Para przyznała, że czuje się dobrana i szczęśliwa. Na pytania ekspertów oboje odpowiedzieli twierdząca a Patrycja nawet zalała się łzami wzruszenia! Adam oczywiście natychmiast chciał pomóc swojej żonie, podając jej chusteczki, ale Patrycja twardo odmówiła pomocy, przecież nie znosi, gdy Adam jest przesadnie opiekuńczy! Tym razem jednak zamiast małej kłótni para uśmiechnęła się do siebie i trzymając się za ręce opuściła miejsce decyzji.

screen/Player.pl

Widzowie byli jednak ciekawi, jak będzie wyglądać przyszłość pary, czyli czy razem zamieszka. Małżeństwo w końcu dokonało najważniejszej decyzji dotyczącej miejsca przeprowadzki. Patrycja postawiła na swoim i Adam przeprowadzi się do Warszawy! Okazało się, że znalezienie pracy nie sprawiło Adamowi takiej trudności i mimo że para nie od razu mogła zamieszkać razem, zadbali o to, by widywać się raz w tygodniu na kilka dni. Te spotkania znacznie ich do siebie zbliżyły:

- Widać tę zmianę w nas, że troszeczkę inaczej się zachowujemy, lepiej względem siebie no i tu głównie chodzi o mnie. Pomijając to osaczanie, to bardziej tolerujemy się takimi jakimi jesteśmy, bo minęło więcej czasu i bardziej się poznaliśmy. - Widać, że są zakochani, no patrzą na siebie, ja ją obejmuje Adam, to po prostu widać, jak przytula, ja się odnosi do Patrycji (...) no po prostu widać, że są zakochani - przyznała, nie kryjąc szczęścia, mama Adama.

screen/Player.pl

Zobacz także: Martyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest w ciąży! "Na tę rolę czekałam całe życie"

Wybór miejsca wspólnego zamieszkania zaakceptowała także mama Adama, która wciąż traktuje Patrycję jak wymarzoną synową i bardzo kibicuje małżeństwu swojego syna. Niestety nad związkiem dość szybko pojawiła się próba, która okazała się dla nich zbyt trudna.

Niestety Patrycja mieszkająca z siostrą nie mogła szybko wyprowadzić się do wymarzonego mieszkania tylko we dwoje. A ponieważ Adam szybko znalazł pracę w stolicy, uczestnik zamieszkał razem z żoną i jej siostrą. To niestety nie był najlepszy pomysł...

Wspólne mieszkanie z Patrycją i jej siostrą okazało się być zbyt trudne a atmosfera między lokatorami wciąż gęstniała... Patrycja poprosiła Adama o to, by się wyprowadził i choć Adam chciał jeszcze, by para dała sobie szansę nie został już przez Patrycję przyjęty...

Spodziewalibyście się, że tak potoczą się losy Adama i Patrycji?