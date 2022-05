"Ślub od pierwszego wejrzenia": Paulina i Krzysztof wrócą do siebie?! "Nasze relacje się poprawiły"

Stało się to, co przypuszczali fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już od jakiegoś czasu - Paulina i Krzysztof z drugiej edycji hitowego show TVN rozwodzą się. Co więcej, na swoim Instagramie Krzysztof poinformował, że utrudniane są jego kontakty z synem, Jasiem i zamierza o niego walczyć. Szykuje się wojna byłych partnerów? Zobaczcie. Paulina i Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozwodzą się Druga edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" należała do nich - przeszli naprawdę trudną drogę by być razem, a poważnych kryzysów nie brakowało! Swego czasu byli bardzo blisko przerwania ślubnego eksperymentu, z czasem zrozumieli jednak, że im zależy na sobie. Po zakończeniu emisji show nieco usunęli się w cień, a potem nagle zaskoczyli informacją o tym, że zostają rodzicami! We wrześniu 2020 roku zostali rodzicami Jasia. Kiedy wydawałoby się, że ich życie układa się świetnie, pojawiły się pierwsze plotki o ich rozstaniu. Jakiś czas temu z ich Instagramów zniknęły wszelkie wspólne zdjęcia! Sami zainteresowani nie odnosili się do plotek, aż do teraz, kiedy głos zabrał Krzysztof, który potwierdził, że są w trakcie rozwodu! Krzysztof i Paulina ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" będą walczyć o dziecko? Nowy wpis Krzysztofa na Instagramie zszokował wszystkich fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestnik poinformował, że nie jest już z Pauliną od lutego. A to oznacza, że rozstali się zaledwie pół roku po narodzinach Jasia: Pragnę poinformować i potwierdzić wiele pytań kierowanych pod moim adresem.. Od lutego nie jesteśmy już razem z "telewizyjną żoną" Pauliną. Został złożony po raz kolejny pozew o rozwód jak i dokument zabezpieczający kontakty moje z malutkim synkiem Jasiem.. Rozwód to nie...