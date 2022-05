Już za chwilę finał 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a więc poznamy odpowiedź na najważniejsze pytanie - które pary pozostały w małżeństwie i jak potoczył się ich losy po programie. Wygląda jednak na to, że zniecierpliwieni fani postanowili wcześniej poszukać pewnych sygnałów dotyczących życia uczestników po zakończeniu eksperymentu. Zdaniem dociekliwych fanów show stacji TVN, udało im się znaleźć ciekawy dowód, który ich zdaniem świadczy o tym, że Dorota spodziewa się dziecka! Skąd takie przypuszczenia? Sprawdźcie szczegóły!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Dorota spodziewa się dziecka?

Dorota i Piotr to para, o której fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mówią zdecydowanie najczęściej. Wszystko przez to, że po początkowym zachwycie tą dwójką, teraz widzowie show praktycznie nie dają im szans na stworzenie szczęśliwego małżeństwa. Nieeleganckie zachowania Piotra w stosunku do Doroty kilkukrotnie mocno nie spodobały się fanom, przez co teraz nie widzą nadziei, aby tej dwójce mogło się udać stworzyć trwały związek. Wszyscy widzowie programu na pewno pamiętają też rozmowę, podczas której Piotr naciskał Dorotę na dziecko - i to po zaledwie kilku dniach znajomości! Atmosfera podczas tej rozmowy była bardzo napięta, bo Dorota jasno dawała do zrozumienia, że nie jest jeszcze gotowa na dziecko. Ale czyżby w ostatnim czasie coś się zmieniło?

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odkryli, że ostatnio Dorota udziela się na grupach dla... mam! Swoim odkryciem postanowili podzielić się w sieci. Pojawiły się nawet komentarze jednoznacznie wskazujące, że Dorota spodziewa się dziecka!

- Z tego, co mówią internety, największa tajemnica tego sezonu związana z Dorotką jest zupełnie inna - napisała jedna z fanek. - Co mówią internety? - dopytywała kolejna - Że Dorotka w ciąży - Na jednym forum dziewczyny wklejały jej posty z grup dla mam - brzmią komentarze w sieci.

Czy spostrzeżenia internautów na temat Doroty się potwierdzą? Tego z pewnością dowiemy się dopiero po finale 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia, który zbliża się wielkimi krokami. Jedno jest pewne - teraz widzowie show jeszcze uważniej będą śledzić końcówkę sezonu, biorąc pod uwagę tak sensacyjne doniesienia!

Screen/Player.pl

Nie tylko życie Doroty zostało wzięte "pod lupę" przez fanów eksperymentu. Jakiś czas temu widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wysnuli również teorię, że Kamil z 7. edycji ma nową partnerkę! Czy te wszystkie plotki się potwierdzą? No cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać na finał programu, po którym z pewnością dowiemy się wszystkich szczegółów!