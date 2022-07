W finałowym odcinku 5. edycji " Ślubu od pierwszego wejrzenia ", okazało się, że jedynie Iza i Kamil chcą w dalszej części kontynuować swoją wspólną przygodę. Mimo, że z początku widzowie mieli do nich bardzo mieszane uczucia, szybko okazało się, że tym razem eksperci programu się nie mylili. Uczestnikom udało się pokonać pierwszy, poważny kryzys i dziś są pewni swoich uczuć. W mediach społecznościowym pojawiło się ich pierwsze, wspólne zdjęcie , a miłość tej dwójki dosłownie kwitnie. Będzie kolejny ślub? Jak się okazuje, ulubieńcy widzów snują już plany na przyszłość, o których właśnie postanowiła powiedzieć Iza! Iza i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wezmą drugi ślub? Iza i Kamil są naprawdę szczęśliwi i wdzięczni, że dzięki miłosnemu eksperymentowi mogli odnaleźć siebie. W niedzielę uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wraz ze swoją mamą Kaliną gościła na kanapach "Dzień Dobry TVN", gdzie Paulina Krupińska i Damian Michałowski próbowali dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja u ulubieńców widzów. Mimo, że Kamil nie pojawił się przy boku swojej żony, wygląda na to, że ich fani nie mają żadnych powodów do obaw, a wręcz przeciwnie! Para ma bardzo poważne plany na przyszłość. Planujemy, żeby już razem zamieszkać, bo niestety wcześniej nie mogliśmy. Pandemia nam to pokrzyżowała. Chcemy to rozwijać - wyznała Iza. Iza dodała, że wszystko jest już ustalone i najprawdopodobniej Kamil przeprowadzi się do Warszawy. O związku uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wypowiedziała się również jej mama. Pani Kalina jest zauroczona Kamilem i przyznała, że bardzo trzyma kciuki za ich dalszą relację. Kobieta nie ukrywa, że ma nadzieję, że jej córka i...