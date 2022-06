Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z mediami skomentował rozstanie z Patrycją i zdradził dlaczego ich relacja nie przetrwała. Uczestnik ostatniej edycji kontrowersyjnego programu w szczerym wywiadzie wbił szpilę żonie, którą poznał w programie? Sprawdźcie, co powiedział Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Nie spodziewał się takej decyzji Patrycji? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Patrycja zakończyła związek z Adamem Ostatni odcinek siódmej edycji "Ślubie od pierwszego wejrzenia" już za nami. Niestety, dziś wiemy już, że związki, które powstały w programie, nie przetrwały próby czasu. Decyzję o rozstaniu podjęli m.in. Patrycja i Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Była para do tej pory nie zdradzała, dlaczego już nie są razem, ale teraz Adam postanowił uchylić rąbka tajemnicy! Były uczestnik kontrowersyjnego programu w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl zdradził, że to Patrycja podjęła decyzję o rozstaniu, co mocno go zaskoczyło. Decyzja o rozstaniu była jednostronna i właściwie nie było żadnej rozmowy poprzedzającej, że coś takiego może mieć miejsce. (...) Pamięć może mnie mylić, ale to chyba było ok. półtora, a może dwa miesiące po zakończeniu nagrań. Jeżeli chodzi o powód… Górę wzięło Patrycji nastawienie do życia. To, na jakim jest etapie i czego od życia chce i potrzebuje, co ja totalnie rozumiem. Przyszedł taki dzień, że irytowała ją sama moja obecność. Gdy widziała moje buty, że wróciłem z pracy, to już się złościła - cozatydzien.tvn.pl cytuje Adama. Adam dodał, że przyczyną rozstania mogło być jego...chrapanie. Mężczyzna po programie postanowił nawet wybrać się do lekarza i wyjechał od Patrycji na trzy dni, żeby mogła się wyspać- niestety po powrocie usłyszał, że to już koniec ich związku. To też było...