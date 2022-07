"Ślub od pierwszego wejrzenia": Uczestnik zamordował kochankę. W lodówce trzymał jej organy!

Piąta edycja " Ślubu od pierwszego wejrzenia " przyniosła widzom ogromne emocje, a sytuacja, do których dochodziło pomiędzy niektórymi parami, nie raz wzbudziły prawdziwe kontrowersje. Choć w przypadku Karola i Laury miłosny eksperyment nie okazał się udany i oboje w finałowym odcinku programu postanowili, że nie chcą kontynuować przygody ze swoimi partnerami, wybranymi przez ekspertów, internauci są zdania, że nie wszystko stracone. Dlaczego? Otóż fani uważają, że ta dwójka spotyka się po programie, a ich relacje wcale nie są wyłącznie przyjacielskie. Mają racje? Kiedy Karol opublikował na swoim profilu na Instagramie nowe zdjęcie, ciekawość jego obserwatorów sięgnęła zenitu. Co więcej, uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowił odpowiedzieć na wścibskie komentarze. Potwierdził swój związek z Laurą?! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol odpowiedział na komentarze dotyczące Laury! Są razem!? Choć widzowie "Ślubu od pierwszego wrażenia" od samego początku byli pewni, że związki Karola i Igi oraz Laury i Macieja nie mają szans na szczęśliwe zakończenie , eksperci byli odmiennego zdania. Ostatecznie okazało się, że obie pary podjęły decyzję o rozwodzie, a fani programu przenieśli się sprzed telewizorów do internetu, by dalej móc obserwować dalsze losy uczestników. Co więcej, niektórzy postanowili zabawić się w detektywów i uważają, że dokonali naprawdę niezwykłego odkrycia! Zdaniem internautów Laura i Karol odnaleźli miłość w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", tyle, że nie z wybranymi dla nich partnerami. Fani programu sądzą, że uczestnicy są ze sobą po programie i mają na to dowody. W sieci pojawiły się głosy, że tych dwoje było widzianych razem na żywo, a niektórzy sądzą nawet,...