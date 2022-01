"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" Asia Lazar pierwszy raz pokazała figurę po porodzie 

Joanna Lazar niedawno przekazała fanom wspaniałą nowinę. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka! Asia nie ukrywa, że jest szczęśliwa, a w tym wyjątkowym stanie bohaterka miłosnego eksperymentu po prostu promienieje! Joanna Lazar zdecydowała się podkreślić swoją urodę i postawiła na metamorfozę w salonie fryzjerskim Izy, uczestniczki 5. edycji miłosnego eksperymentu. Sprawdźcie, jak teraz wygląda! "Ślub od pierwszego wejrzenia" Joanna Lazar odświeża fryzurę w salonie fryzjerskim Izy Joanna Lazar jest szczęśliwie zakochana, odkąd tylko zakończyła zdjęcia do programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" . Co ciekawe podczas miłosnego eksperymentu Asia nie odnalazła szczęścia u boku swojego "telewizyjnego męża". Ich związek zresztą zakończył się rozwodem, który trwał... 7 minut! Okazało się, że prawdziwa miłość czekała na Asię tuż za rogiem. Uczestniczka emisję 4. sezonu programu oglądała już w ramionach nowego ukochanego , a gdy tylko mogła wyjawić, że jest szczęśliwa, zrobiła to w bardzo romantyczny sposób . Od tego czasu fani widzą Asię wciąż uśmiechniętą i bardzo szczęśliwą. Informacja o tym, że uczestniczka spodziewa się dziecka , widzowie także przyjęli z wielką radością. Gwiazda TVN 7 jest już pod koniec 5. miesiąca i spodziewa się dziewczynki! Asia Lazar mimo coraz bardziej zaawansowanej ciąży wygląda doskonale. Uczestniczka postanowiła podkreślić swoją urodę i wybrać się do Izabeli Juszczak, bohaterki 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", by dokonać drobnej zmiany w swoim wyglądzie. Z fryzjerskich usług salonu Izy z chęcią korzysta wielu bohaterów miłosnego eksperymentu, w tym Agnieszka Łyczakowska, która także w ciąży i tak samo, spodziewa się...