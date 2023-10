Choć w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" Joanna Lazar nie natrafiła na swoją drugą połówkę, okazało się, że znalazła miłość poza kamerami. Uczestniczka miłosnego eksperymentu i Mateusz są ze sobą już niemal od roku, jednak Asia wciąż nie zdecydowała się, by pokazać go światu, a na jej Instagramie możemy zobaczyć jedynie tajemnicze zdjęcie, na którym zakochani świętują wejście w nowy rok. Dlaczego nie ujawnia twarzy swojego partnera, kiedy to się zmieni i czy w ich życiu szykuje się przełomowy moment?

Reklama

Może kwestia czasu, może jak się urządzimy? - powiedziała tajemniczo Joanna Lazar

Jakie "urządzenie się" ma na myśli? W rozmowie z naszą reporterką Asia uchyliła nieco rąbka tajemnicy. Wiemy też, co ceni sobie w Mateuszu. Koniecznie zobacz co uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powiedziała dla Party.pl.

Zobacz także: Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest wściekły na Joannę! Opublikował mocny wpis:"Poopowiadaj jak to było naprawdę"

Joanna Lazar nie ukrywa, że jest szczęśliwie zakochana. O swoim nowym partnerze mówi w bardzo ciepłych słowach.

Instagram

W "Ślubie od pierwszego wejrzenia" Asia została zeswatana z Adamem, jednak ich drogi szybko się rozeszły.

Facebook