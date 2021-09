4. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" właśnie dobiegła końca. Joanna, której nie udało się stworzyć związku z Adamem, przez cały okres trwania eksperymentu miała zablokowane swoje profile w mediach społecznościowych. Tuż po emisji finałowego odcinka dziewczyna zdecydowała się je otworzyć dla fanów. Zobaczcie jak wygląda jej życie po udziale w programie! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Szokujące zachowanie Adama! Nie tak miała wyglądać jego relacja z Asią po programie! "On mnie po prostu oszukał" Joanna z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odblokowała swoje profile społecznościowe. Jak wygląda jej życie po udziale w eksperymencie? Joanna i Adam to jedyna para, która postanowiła się rozstać. Niestety w głównej mierze wynikało to z powodu decyzji Adama, ponieważ Asia chciała dać temu związkowi szansę i przy ekspertach powiedziała, że chce pozostać w małżeństwie. Chłopak zaś stwierdził, że woli rozwijać tę znajomość stopniowo i na spokojnie, dlatego podjął decyzję o rozwodzie. Nie zamierzam przerywać tej znajomości, żeby to się rozwijało naturalnym krokiem, takim wolnym, swobodnym, a gdzieś tam jak będziemy w małżeństwie to przynajmniej z mojej strony ja tej swobody nie będę miał do końca. Dlatego ja jestem za rozwodem - przyznał Adam. Tak się jednak nie stało. Adam nie dotrzymał słowa danego ekspertom oraz Joannie i urwał kontakt z dziewczyną. Jak stwierdził wynikało to z tego, że jego życie zaledwie dwa dni po ogłoszeniu decyzji, zmieniło się o 180 stopni. Chłopak jednak nie wyjawił dokładnie co się stało i stwierdził, że nie chce kontynuować znajomości z Joanną. Chociaż Joanna nie znalazła miłości w programie, to jednak udział w eksperymencie pozwolił nabrać jej pewności siebie i dziewczyna...