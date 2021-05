Adam Micek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowił raz na zawsze rozprawić się z plotkami na temat jego ślubu w programie z Joanną i o tym, dlaczego postanowił się z nią rozstać ( Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia": "Mówiłem Asi dwukrotnie, że biorę rozwód. Nie wiem, czemu w to brnęła!" ). Zdecydował również zabrać głos w sprawie jego obecnej partnerki: Jest rodowitą Polką, znaliśmy się owszem wcześniej, ale nie byliśmy w związku - powiedział Micek na Instagramie. Adam Micek potwierdził również, że rzeczywiście został ojcem - jego dziecko przyszło na świat 30 maja 2020 roku. Możecie sobie to łatwo obliczyć - stwierdził uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia", któremu niektórzy zarzucają, że spłodził potomka, kiedy był jeszcze mężem Asi. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Dlaczego Joanna nie korzysta ze swoich 5 minut sławy? Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powiedział również, jak z jego perspektywy wyglądał ostatni odcinek i dlaczego jego zdaniem, mógł zostać źle odebrany: Podczas tego całego eksperymentu, nagrywań, kamery mając za sobą, mówienia, co druga strona zza szkła mówi: "róbcie to, mówcie o tym, siadajcie tu" - pod koniec tego przedsięwzięcia, gdzie wiedziałem, że to jest już ostatni dzień nagraniowy już zlewałem to, nie zależało mi już, jak to wypadnie. Może troszkę żałuję, bo straciłem świadomość, jak to wypadnie w telewizji - zakończył temat Adam. Przypomnijmy, że jako jeden z powodów rozwodów Adam podał... wiek Joanny. Liczył na młodszą żonę. W ankietach zaznaczył, że idealna kobieta powinna mieć do 26 lat, tymczasem Joanna w chwili nagrywania programu miała 32. Joanna...