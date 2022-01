Związek Laury i Karola ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest wyjątkowy - w końcu w programie zostali dopasowani do zupełnie innych partnerów, jednak po zakończeniu show ta dwójka postanowiła być ze sobą. Wielu fanów hitu TVN7 mocno im kibicuje, jednak do tej pory para sprytnie ukrywała swój związek. Jednak teraz Karol w końcu zdecydował się pochwalić swoją ukochaną na swoim InstaStories. Para najwyraźniej wybrała się na romantyczną wycieczkę. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura wprowadziła się do Karola? To zdjęcie wiele mówi o ich relacji "Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol i Laura już się nie ukrywają! Karol i Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" , są w sobie bardzo zakochani! Choć początkowo chcieli ukryć swoje uczucie przed światem , to jednak fanom udało się znaleźć dowody na to, że są razem . Po tym jak prawda wyszła na jaw, zakochani powoli zaczęli odkrywać się przed internautami, jednak nie zdecydowali się jeszcze na opublikowanie wspólnej fotki. Jednak fani na bieżąco śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych i właśnie na InstaStories Karola pojawiło się pierwsze zdjęcie, na którym możemy zobaczyć Laurę! Wygląda na to, że para wybrała się na romantyczną wycieczkę do parku w Świerklańcu. Jest to miejscowość położona niedaleko od miejsca zamieszkania Laury, więc najwyraźniej Karol zdecydował się wpaść na weekend do swojej partnerki. Na udostępnionej przez Karola fotografii widzimy Laurę stojącą tyłem do aparatu - dziewczyna ubrała się w czarny top, do którego dobrała czerwoną spódnicę. Aby nadać zdjęciu jeszcze większego romantyzmu, Karol opatrzył je gifem z motywem serca. Zobacz także: "Ślub od pierwszego...