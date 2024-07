Sevag pomimo, że wygrał "Hotel Paradise" to nie udało mu się znaleźć wymarzonej partnerki. Na brak powodzenia nie mógł jednak narzekać, ponieważ w jego życiu pojawiło się wiele kobiet jeszcze przed programem. Jak sam stwierdził były to przelotne znajomości i teraz szuka czegoś więcej. Co jeszcze zdradził na temat swojego bujnego życia prywatnego?

"Hotel Paradise 5": Sevag wspomina swoje relacje z kobietami

W piątym sezonie "Hotelu Paradise" zwyciężyła przyjaźń. W finale stanęły dwie dobrze zgrane ze sobą pary. Ostatecznie to Wiktoria i Sevag wygrali "Hotel Paradise", odchodząc z pieniędzmi oraz czymś dużo cenniejszym - prawdziwą przyjaźnią. Uczestnicy stworzyli w programie głęboką więź, która pozwoliła im wygrać program. Pomimo, że oboje mieli na swoim koncie kilku partnerów w programie to finalnie nie udało im się znaleźć prawdziwej miłości. Szukając powodów tego zjawiska z pewnością możemy wykluczyć brak powodzenia u płci przeciwnej. Szczególnie u Sevaga, który wyznał w programie, że w jego życiu pojawiło się wiele kobiet.

Liczba partnerek przystojnego uczestnika w łóżku może przyprawić o zawrót głowy. W rozmowie z party.pl, Sevag odpowiedział na kilka intymnych pytań naszej reporterki między innymi co sądzi o randkach z Tindera i czy licznik partnerek w łóżku uczestnika zwiększył się po "Hotelu Paradise"!

Miałeś ponad 100 partnerek. Czy po programie licznik skoczył? - zapytała reporterka party.pl

Koniecznie zobaczcie co odpowiedział Sevag w naszym wideo!

