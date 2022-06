"Hotel Paradise 5": uczestnicy wcale nie przechodzą castingu? Wiktoria zdradziła prawdę

Wielu fanów "Hotelu Paradise" nie mogło pogodzić się z odejściem Wiktorii z programu. Na szczęście widzowie długo nie musieli czekać na jej powrót do show, bo właśnie w minionym odcinku Wiktoria wróciła do gry! Miłosz, który bardzo żałował, że pozbył się swojej partnerki pod presją grupy, może mówić o wielkiej szansie od losu. Teraz wszystko wskazuje na to, że dla Wiktorii i Miłosza pisze się nowy, miejmy nadzieję dobry rozdział w "Hotelu Paradise". Jednak czujni fani mogli już kilka dni wcześniej wywnioskować, że Wiktoria może wrócić do programu. Tylko spójrzcie na komentarze, które Wiktoria i Miłosz pisali do siebie! Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi o konflikcie dziewczyn z Wiktorią. "To tak nie było, wiem, bo byłam tam" "Hotel Paradise": Miłosz i Wiktoria sugerowali, że będą jeszcze razem w programie? W "Hotelu Paradise" nie ma czasu na nudę - zarówno uczestnicy, jak i widzowie, mogą mówić o prawdziwym emocjonalnym rollercoasterze! Ostatnie Rajskie Rozdanie było dla wszystkich ogromnym szokiem, kiedy to Miłosz wyrzucił Wiktorię z programu i postanowił stworzyć parę z Ohą. Szybko jednak zrozumiał, że to co zrobił, było wbrew jego woli i tak naprawdę uległ presji grupy. Nie czuł się dobrze z Ohą i bez Wiktorii jego życie w hotelu było smutne. Jednak po kilku dniach, do Miłosza znów uśmiechnęło się szczęście... Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Oha przeprasza za swoje zachowanie Wiktorię: "Dopadły mnie kompleksy i zazdrość" W minionym odcinku programu, do gry wróciła właśnie Wiktoria! Ta wiadomość ucieszyła Miłosza, tym bardziej, że dziewczyna postanowiła dać mu kolejną szansę i chce znów tworzyć z nim...