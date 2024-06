Sara z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że od czasu zakończenia przygody z programem jej życie bardzo się zmieniło. Choć w finałowym odcinku 10. edycji Sara i Artur przekazali informację o rozstaniu, to uczestniczka w programie znalazła przyjaźń i z Blanką cały czas utrzymują kontakt, a ostatnio nawet wybrały się na wspólną wycieczkę do Włoch. Okazuje się, że ostatnio w życiu Sary zaszły spore zmiany. O co chodzi?

Reklama

Sara z "Rolnika" zaskakuje zmianami w życiu

Już we wrześniu 11. edycji programu "Rolnik szuka żony", a tymczasem nadal jest głośno o byłych uczestnikach. Wielu z nich odnalazło się w mediach społecznościowych i dziś realizują się również jako influencerzy. Tak jest w przypadku Anny Bardowskiej, Marty Paszkin, Małgorzaty Borysewicz czy Sary z 10. edycji. To właśnie Sara ostatnio zaskakuje swoimi zdjęciami i widać, że jej ścieżka kariery wkroczyła na kolejny etap. Sara właśnie poinformował, że ostatnio bardzo dużo podróżuje, ale nie zdradziła, czy chodzi o sprawy zawodowe czy prywatne...

Ostatnio większość mojego czasu spędzam w podróży. Można powiedzieć, że pociąg to mój drugi dom wyznała Sara z 'Rolnika'

Czyżby Sara znalazła partnera i to za jego sprawą tak często musi wyjeżdżać?

Instagram @ sara.jakubinska

Sara nie zdradziła, z czym lub z kim wiążą się jej podróże, ale stara się, aby ten czas spędzony w pociągach maksymalnie wykorzystać i rzuciła się w wir czytania książek. Brawo!

Staram się w tym wszystkim szukać pozytywów i w miarę pozytywnie spędzać ten czas dodała Sara

Instagram @sara.jakubinska

Reklama

Sądzicie, że Sara podobnie jak Blanka niebawem zapozuje z partnerem? Tymczasem Artur po kontrowersjach w finale "Rolnika" zniknął z mediów społecznościowych.

Zobacz także

Instagram @sara.jakubinska