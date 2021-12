"Rolnik szuka żony": Ósma edycja show była wyjątkowa. Ślub, zaręczyny, złamane serce... 

Kiedy patrzę, jak w programie „Ameryka Express” biegnie pod górę z plecakiem, który na oko waży więcej niż ona sama, zastanawiam się, skąd w tej drobnej blondynce tyle energii. Bo Patrycja Markowska (40) entuzjazmu i poczucia humoru ma tyle, że wystarczyłoby dla kilku innych gwiazd. A przecież nie ukrywa, że gdy jechała do Gwatemali i Kolumbii, była w trudnym momencie życia. Czy udział w programie pomógł jej pokonać kryzys? Przeczytajcie wywiad z Patrycją z nowego "Flesza"! Zaskoczyła mnie twoja decyzja o udziale w „Ameryka Expressie”. Polecasz taką przygodę swoim znajomym? Kiedy wróciłam z Gwatemali i Kolumbii, zadzwoniła do mnie Justyna Steczkowska i spytała: „Jak było? Bo może bym się kiedyś zdecydowała?”. A ja jej na to: „O matko, Justyna. No nie wiem...”. Ona jest bardzo dzielna, kojarzy mi się jednak z diwą. Powiedziałam więc: „Justyna, tam jako kobieta jesteś kompletnie obnażona”. Ja nawet zabrałam ze sobą puder, ale jak wstawałam po czterech godzinach snu i biegłam spocona na stopa, to nie miałam czasu go używać. Gdy obejrzałam pierwszy odcinek show, pomyślałam sobie: „Matko święta, przecież ja wyglądam, jakbym dopiero co wstała z łóżka!”. Ale z drugiej strony czy to źle czasem odpuścić, wyjąć kij z...? (śmiech) Myślę, że nie! Warto było się tak męczyć? Przed wyjazdem miałam słabszy moment, czułam się przepracowana i zmęczona. Byłam świeżo po wydaniu płyty „Droga” z moim tatą i po trasie koncertowej. Rok wcześniej wydarzyło się kilka ciężkich sytuacji w moim życiu osobistym i zawodowym. Wpadłam w stupor, niczego nowego nie pisałam, a bardzo lubię tworzyć. Czułam więc, że potrzebuję zmiany. I powiem...