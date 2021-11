P { margin-bottom: 0.21cm; } Zbigniew Pyta , rolnik i pszczelarz z Rolnik szuka żony 3 był dziś gościem "Pytanie na śniadanie" i tłumaczył się, że swojego wyboru serca - czyli Ireny. Czy bawił się uczuciami Bogusi, której nie wybrał? Zbigniew opowiedział o swoim trudnym wyborze w programie między paniami. Okazuje się, że od samego początku chciał wybrać Irenę, ale nie nie był pewien czy kobieta też jest nim zainteresowana, dlatego też spędzał dużo czasu z Bogusią, bo jej chciał dać szansę. Mnie było niezmiennie ciężko to powiedzieć kogo wybieram. Pani Bogusia jest wspaniałą kobietą, no ale tutaj, taki program że tą jedną trzeba wybrać. Żadna by się nie zgodziła, żeby były dwie na raz tam. Mój wybór był zdecydowany, serce mi dyktowało, że idzie w stronę Irenki. Zdecydowanie wolałem Irenę, może tego tak nie okazywałem. Irena nic nie deklarowała, mnie było trudno bo nie wiedziałem czy ją interesuję - powiedział Zbigniew z Rolnik szuka żony 3. Marta Manowska dodała, że Zbyszek chciał spędzić więcej czasu z Bogusią, żeby upewniać się w swojej decyzji. W programie było widać, że Bogusia była zawiedziona, że Zbigniew wybrał jej kontrkandydatkę, bo sygnały jakie odbierała od rolnika mogły by wskazywać, że to ona jest faworytką. Dlatego na rolnik spadła fala krytyki, że nie był taktowany i szczery wobec kobiety. Czy Waszym zdaniem Zbigniew skutecznie wytłumaczył się ze swojego postępowania? Zobacz także: 10 najlepszych cytatów Zbigniewa z "Rolnik szuka żony 3"! "Jestem osobą pociągającą". Zobaczcie! Zbigniew z Rolnik szuka żony, świetnie się prezentował w programie. Rolnik chyba wyszczuplał. Dziś w Pytaniu na śniadanie Zbigniewowi Pycie towarzyszyła gospodyni programu Marta Manowska, która broniła wyboru rolnika i opowiadała, że to nie my potem jesteśmy w tych...