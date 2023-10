Kamila z 8. edycji "Rolnik szuka żony" początkowo była ulubienicą widzów - dziś zaś zmaga się niestety z przykrymi komentarzami od części fanów. Po ostatnich odcinkach programu w sieci zawrzało, bo zdaniem niektórych widzów, Kamila za bardzo czepia się o wszystko swoich kandydatów, a przy tym jest szorstka i zadufana w sobie. Rolniczka niedługo po tym, jak w sieci pojawiła się lawina negatywnych komentarzy postanowiła zamieściła swój wpis w internecie - zaznaczyła w nim, że jest jej przykro z powodu tego, w jaki sposób produkcja zmontowała odcinek, w którym popłakała się przez kandydatów.

A co na ten temat sądzą reżyserzy programu "Rolnik szuka żony", Konrad Smuga i Grzegorz Krawiec? Ostatnio mieliśmy okazję z nimi porozmawiać!

Reżyserzy programu "Rolnik szuka żony" wyjawili nam, że Kamila naprawdę bardzo przeżywa sytuację związaną z hejtem na jej osobę. Konrad Smuga uważa jednak, że zupełnie niepotrzebnie bierze sobie do serca te komentarze, ponieważ rolniczka doskonale wie, że jest wartościową i wspaniałą kobietą.

- Wiemy, że Kamila to bardzo przeżywa. Jest nam bardzo przykro z tego powodu, bo tak jak o wszystkich bohaterów staramy się dbać, bo naprawdę oni nam zaufali i otworzyli swoje serca i domy przed nami, więc jesteśmy im mega wdzięczni. Natomiast wiem, że Kamila to bardzo przeżywa i też uważam, że niepotrzebnie, bo ona zna swoją wartość. To jest dziewczyna, która wie, że jest bardzo wartościową osobą - powiedział nam reżyser programu - powiedział nam Konrad Smuga.