Jednym z największych zaskoczeń 9. edycji "Rolnik szuka żony" jest związek... Konrada oraz Zuzy. Kandydat Klaudii oraz kandydatka Mateusza nie chcieli już ukrywać swojej relacji i tuż po finałowym odcinku ogłosili, że są parą. Jak wygląda ich relacja dzisiaj? Zobaczcie, co zdradzili w świątecznym odcinku show.

Ostatnia odsłona "Rolnik szuka żony" przyniosła rekordową ilość par, których miłość narodziła się w show. Największą niespodzianką okazał się jednak związek Zuzanny oraz Konrada. Zuza starała się o względy Mateusza, zaś Konrad chciał zdobyć serce Klaudii. Nie udało się. Uczestnicy spotkali się podczas nagrywania finałowego odcinka show i wtedy między nimi... zaiskrzyło:

Zuzanna: Przyjechałam do hotelu, Konrad był tam na parkingu. Tylko jeszcze wtedy nie wiedziałam, jak ma na imię. Poznałam go po posturze i ruchach: "o, to ten chłopak od rolniczki". Tam się nie poznaliśmy. Dopiero poznaliśmy się przy stoliku, jak siedzieliśmy z innymi. Poczułam takiej jakieś motylki, ale nie nastawiałam się, że coś z tej znajomości będzie.

Konrad: Spotkaliśmy się wieczorem na kolacji i jakoś wtedy zwróciłem na nią uwagę, pod tym względem, że fajnie wypowiadała się na różne tematy i wspólny temat załapaliśmy. Po wyjeździe z finałowego odcinka utrzymywaliśmy kontakt, spotkaliśmy się po dwóch tygodniach, a potem zaiskrzyło.