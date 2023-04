Konrad z "Rolnik szuka żony" opublikował w sieci zdjęcia, do których zapozował solo, co wywołało lawinę spekulacji. Zaczęto wypytywać, gdzie jest Zuzia. Niektórzy komentujący dawali do zrozumienia, że wiedzą coś więcej i pisali wprost, że para już się rozstała. Zobaczcie, o co chodzi.

"Rolnik szuka żony 9": Zuzia i Konrad już nie są parą?

Zuzia i Konrad z "Rolnik szuka żony 9" ogłosili swój związek już po wielkim finale programu. Tym samym stali się największym zaskoczeniem 9. edycji miłosnego show. Wszystko dlatego, że pierwotnie byli przypisani do zupełnie innych uczestników programu. Zuzia była jedną z kandydatek Mateusza, a Konrad starał się o względy Klaudii. Ostatecznie, jak wiadomo, Klaudia wybrała Valentyna, a Mateusz, rozczarowany zachowaniem "swoich" dziewczyn, odprawił je wszystkie.

Mimo to dziewiąta odsłona hitu TVP połączyła rekordowo wiele par:

Halo, halo jeszcze my. 5 par, nie 4 w tej edycji "Rolnika" - napisał Konrad na InstaStories tuż po finale "Rolnika", tym samym ogłaszając swój związek z Zuzią.

Teraz jednak pewne sygnały wskazują na to, że nad ich związkiem zawisły ciemne chmury.

Konrad z "Rolnik szuka żony 9" w ostatnim czasie pokazał fanom dwa nowe zdjęcia - jedno z "sesji wielkanocnej" w domowych pieleszach, oraz drugie, wykonane przez profesjonalną fotografkę w plenerze. Fani zaczęli się zastanawiać, gdzie się podziała Zuzanna:

- Gdzie ukochana? Razem zawsze najlepiej wyglądacie - podpytywano

Jedna z komentujących nie miała wątpliwości, co się wydarzyło:

- Rozstali się - napisała

Chłopak nie skomentował tego w żaden sposób, tylko dorzucił kolejne, jeszcze bardziej nostalgiczne zdjęcie.

- Widzę, że jesteś singlem - zauważyła fanka.

Jeszcze bardziej wymowny jest fakt, że z Instagramów (byłej?) pary poznikały wspólne zdjęcia. Wcześniej zakochani nie szczędzili fanom tego rodzaju kadrów, publikowali też relacje na InstaStories, gdzie oznaczali swoje profile. Odkąd Zuzia i Konrad z "Rolnik szuka żony" potwierdzili związek, chętnie dzielili się swoim szczęściem. Teraz wszystko ucichło, co wydaje się potwierdzać trop obserwatorów.

Jak sądzicie, czy Konrad i Zuzanna z "Rolnik szuka żony" naprawdę już się rozstali?

