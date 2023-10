Anna Bardowska pochwaliła się swoim fanom na Instagramie niespodzianką dla Grzegorza Bardowskiego, którą wręczyła mu z okazji Dnia Chłopaka. Mąż uczestniczki programu "Rolnik szuka żony" nie ukrywał swojego zadowolenia z takiego prezentu! Zobaczcie, co zdecydowała się wręczyć swojemu mężowi Ania Bardowska.

"Rolnik szuka żony": Ania Bardowska pochwaliła się prezentem dla męża

Choć od występu Ani i Grzegorza Bardowskich w programie "Rolnik szuka żony" minęło już sporo czasu, to jednak fani show w dalszym ciągu chętnie śledzą losy tej dwójki za pośrednictwem Instagrama. Uczestnicy hitowego show stacji TVP1 cieszą się ogromną popularnością, a dzięki temu, że Ania Bardowska jest bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych, fani na bieżąco wiedzą, co słychać u uwielbianej pary. Ostatnio sporo mówi się o przeprowadzce Ani i Grzegorza Bardowskich do nowego, pięknego domu.

Tym razem jednak Ania pochwaliła się, że wzięła udział w kiermaszu ciast, który został zorganizowany w szkole, do której uczęszczają jej dzieci.

- Dzień dobry w piątek. Ja właśnie wróciłam do domu z kiermaszu ciast. Był u nas w przedszkolu, w szkole, a z racji tego, że jestem w radzie rodziców, to pomagałam przy sprzedaży. Kupiłam też sporo ciasta do domu, więc zaraz idę do mamy i wszystkich będę w domu częstować ciachem. Mamy ogromnie się postarały i takie pyszne rzeczy tutaj popiekły, że jestem pod wrażeniem - opowiedziała Ania Bardowska

Ania Bardowska oczywiście nie zapomniała o swoim mężu i jego święcie, dlatego od razu popędziła z przepysznymi ciastami do Grzegorza Bardowskiego. Wręczając mu pudło ze słodkościami, powiedziała:

- Wszystkiego najlepszego kochanie. Dzień Chłopaka dzisiaj, proszę, to twój prezent - powiedziała Ania Bardowska

Wyraźnie zadowolony Grzegorz bardzo ucieszył się z prezentu i od razu zabrał się za konsumpcję przysmaków. Jak widać z pozoru prosty, skromy prezent może dostarczyć mnóstwo radości!

Grzegorzowi, a także wszystkim panom życzymy wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka!

