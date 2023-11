3 z 6

"Rolnik szuka żony 2": skomplikowana miłość Ani i Mariusza

Choć początkowo widzom wydawało się, że tych dwoje z pewnością skończy na ślubnym kobiercu, sprawy potoczyły się nieco inaczej. Co prawda Mariusz uklęknął przed swoją wybranką na kolano i poprosił ją o rękę, jednak chwilę później ich związek stał się historią. Anna Michalska uznała bowiem, że jej ukochany jest uzależniony od swojej matki. Podobno to właśnie ona wybrała za niego nawet pierścionek zaręczynowy! Dla Mariusza był to ogromny cios. Mężczyzna nie spodziewał się, że Ania rzuci go i to na oczach milionów widzów! Pamiętacie tę sytuację?

Zobacz także: Uczestniczka "Rolnik szuka żony" nękana przez adoratora! "Zagroziłam, że zadzwonię po policję"