Łukasz Siebers i Monika Jezior to uczestnicy trzeciej edycji programu "Rolnik szuka żony". Ani rolnik, ani rolniczka w programie nie znaleźli drugiej połówki. Jednak Monika, kiedy odrzuciła ostatecznie wszystkich kandydatów, w finale poinformowała, że dała szansę Filipowi. Mężczyzna napisał do niej list, jednak z powodu pracy i nieśmiałości, nie przyjechał do niej na gospodarstwo. Ale po tegorocznym sylwestrze możemy przypuszczać, że znowu coś się zmieniło, a Łukasz i Monika mają się ku sobie.

Łukasz i Monika z "Rolnik szuka żony 3" są parą?

Rolnicy Łukasz i Monika zaskoczyli wspólnymi zdjęciami z sylwestra i to bez nowych partnerów. Oboje na swoje publiczne profile wrzucili fotografie z przebieranego sylwestra.

"A wy jak się bawicie?" – napisał Łukasz Siebers z "Rolnik szuka żony 3".

Pod zdjęciem od razu pojawiło się sporo komentarzy, w których fani zastanawiali się, co łączy Łukasza Siebersa i Monikę Jezior. Niektórzy już im gratulują i uważają, że do siebie pasują.

Monika też wrzuciła podobną fotografię, ale z inną parą przyjaciół.

Wygląda na to, że Łukasz przebrał się za agenta 007, czyli Bonda, a Monika za bawarską księżniczkę? A może Alicję z Krainy czarów? Widać, że para dobrze bawi się w swoim towarzystwie! Są również widywani razem m.in. na targach rolniczych. Co jednak stało się z Filipem?

Monika Jezior jeszcze niedawno deklarowała w książce Marty Manowskiej, że jest nadal z Filipem, choć to trudne, bo dzielą ich kilometry. Filip ma firmę szkoleniową i językową w Trójmieście, a Monika swoje gospodarstwo aż 400 km dalej. Jednak plan był taki, że mają zamieszkać razem po tym, jak Filip otworzy filię firmy blisko gospodarstwa Moniki.

Za to Łukasz Siebers najpierw miał za sobą trudne rozstanie ze swoją kandydatką Patrycją w "Rolnik szuka żony". Dziewczyna urodziła teraz dziecko i jest szczęśliwą mężatką. Potem wymyślono jego romans z Martą Manowską. Rolnik jednak deklarował, że nadal jest sam.

Czy plan Moniki i Filipa się nie udał, a rolniczka spotyka się teraz z Łukaszem?

Koniec miłości Moniki i Filipa?