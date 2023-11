Paulina była załamana i zszokowana. Nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała od Łukasza, zwłaszcza, że cały czas do niej pisał:

Dziewczynie pękło serce:

Paulina: Jestem w szoku, bo dziesiątki godzin spędzonych na rozmowach wspólnych... To ja widzę, że 2 dni spędzone w domu wszystko zmieniły. Widziałam co się między nimi działo, ale widziałam to co się działo między nami, w przerwie w kręceniu odcinków. Łukasz się ze mną kontaktował, dzwonił i pisał do mnie regularnie i to jak rozmawialiśmy i to on co mi mówił, jego zapewnienia, obietnice - on jest dla mnie hipokrytą największego jakiego znam.