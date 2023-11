Niektórzy internauci uznali, że Dorota za bardzo narzuca się Grześkowi i chce go zdobyć idąc na skróty.

- Łatwa laska już go całuje na pierwszej randce zgrywa się, że jest wielce zakochana wiadomo kawałek tyłka się pokaże i facet poleci, ale wartościowy facet by wybrał Martynkę, szczera sympatyczna nie robi z siebie damusi jak ta Dorotka cała powiem tak gdy będzie się kierował SERCEM TO WYBIERZE DOROTĘ A GDY ROZUMEM TO MARTYNKE KTÓREJ BARDZO KIBICUJE

- Czuje, że pali się grunt pod nogami, to najłatwiejszą drogą idzie... dla mnie Martyna najlepiej nadaje się dla Grzesia

- Wszystko wszystkim, ale kobieta powinna mieć trochę szacunku dla siebie i tym bardziej na wizji nie zdobywać tym sposobem faceta... bo albo sam podejmie decyzję, że ją chce albo nie...

- Moim zdaniem postawiła go w niezręcznej sytuacji. Sama zainicjowała pocałunek. I co on miał niby zrobić? Odtrącić ją? Nie za bardzo, wyszedłby na chama. A jeśli wcale nie chciałby jej wybrać, to potem będzie płacz, że przecież się ze mną całowałeś, dawałeś nadzieję? Głupio zrobiła i tyle. A moim zdaniem bardziej podoba mu się Martyna, bo nie był jakoś strasznie zadowolony z dzisiejszego obrotu spraw - twierdzą internauci.